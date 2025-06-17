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喝冰水竟有助燃燒熱量！6個「減重冷知識」你知道幾個？

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▲▼6個「減重冷知識」你知道幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲喝冰水燃脂雖然效益不大，但是累積起來也可觀。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日已悄悄來到，減重目標是否還沒達標呢？明明少吃也多動，但體重就是不動如山，究竟要怎麼做才對呢？盤點幾則關於減重冷知識，全盤了解更容易達成理想體態。

#睡眠不足會讓你更胖

許多人減重失敗就是因為晚睡又睡眠不足，　研究顯示，每晚睡不到6小時會影響荷爾蒙，導致食慾增加、飢餓感變強，還特別想吃高熱量食物。

#喝冰水真的有助燃燒熱量

有人說喝冰水很傷沈體，但其實喝冰水有助於燃燒熱量，人體為了讓冰水升溫至體溫，需要消耗一些熱量。雖然效益不大，但每天喝2公升冰水大約可燃燒70卡，小累積也能變成瘦身幫手。

▲▼6個「減重冷知識」你知道幾個？ 。（圖／Unsplash）

#壓力太大，脂肪囤在肚子

不少上班族的脂肪都囤積在肚子，那麼為什麼呢？因為當壓力荷爾蒙「皮質醇」升高時，會讓脂肪傾向堆積在腹部。所以一邊節食一邊壓力爆表，其實不利減重。

#體重機不是唯一的減重指標

肌肉密度比脂肪高，有時你明明變瘦、穿衣更合身，但體重沒降多少，這代表體脂下降、身材變緊實，而非沒效果！

#有些低脂食品其實更胖

許多標榜「低脂」的產品，其實為了增加口感會加入更多糖分或澱粉，反而讓人吃下更多熱量。

▲▼6個「減重冷知識」你知道幾個？ 。（圖／Unsplash）

#飯後馬上站起來活動有助燃脂

養成運動習慣有利減重，但其實也不用把運動想得太難，研究顯示只要飯後站著15分鐘或輕鬆散步，就能幫助血糖穩定、脂肪不囤積。

關鍵字：

減重, 睡眠, 脂肪, 體重, 食品

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