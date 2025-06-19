「漢堡排 嘉」3號店進駐南港CITYLINK　打造立飲空間先喝一杯再吃肉

▲漢堡排嘉3號店6／20在南港citylink開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

喜歡日式漢堡排的人，最近又多了一個新地點可以報到。來自東京的「漢堡排 嘉」第三間分店，正式落腳在南港CITYLINK，預計6／20開幕。延續品牌一貫的炭火香與手打厚排，3號店還與三得利合作，打造為角瓶KAKUBIN威士忌體驗店，店外設計有可讓消費者「站著小酌」的角落，帶出濃濃的日式立飲氛圍。

有點像東京巷子裡才會出現的小酒站，不只是等候區，也是體驗日式生活節奏的一部分。消費者排隊準備進店前，能先來一杯經典角嗨（角瓶Highball）漱漱口，搭配炭烤香氣飄出的漢堡排香，開場儀式感就直接拉滿。

「漢堡排 嘉」首店進駐環球中和一戰成名，天天店外大排長龍，2號店進駐台北大巨蛋假日也出現排隊人潮，主打高溫炭火鎖汁手打漢堡排，肉品每天現絞，除了基本款的F1國產牛，也吃得到像是厚切牛舌、牛橫隔膜排這類比較少見的部位。飯選用日本頂級米種，搭配羽釜鍋現煮，粒粒分明又帶點米香，也受好評。

3號店為特別規劃「角瓶KAKUBIN體驗店」，以沒有制式座位、站著喝一杯的概念，體驗日本上班族下班後最熟悉的立飲文化。業者表示，開幕首週從6／20至6／26推出角嗨買一送一。南港店位於CITYLINK C棟10樓，每天中午11點開門，賣完即打烊，採限量制。

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▲Care Bears咖啡廳南紡登場。（圖／業者提供）

全台首間 Care Bears 主題咖啡廳「CACO cafe」正式進駐南紡購物中心，把超人氣的 Care Bears 小熊們變成超可愛甜點跟飲品、還有滿滿周邊讓你選，店內另打造滿滿拍照區，讓人一踏進去就像掉進彩虹雲朵裡，實在超療癒。

CACO cafe 店內主色系是溫暖的蜂蜜橙，還以陽光代表「蜜橙熊」為視覺主角，整間店都瀰漫著可愛又舒服的氛圍。從巨型角色牆到雲朵天花板、角色主題吧台和拍貼互動機，每一個角落都超級好拍，結合甜點、周邊與打卡場景，把 IP 餐飲玩得超到位。

店裡推出 6 款主題套餐，甜的鹹的通通囊括，顏值破表的彩虹千層蛋糕、戚風蛋糕、滑順手工布丁，3款甜點跟 Care Bears一樣軟綿綿超療癒；想吃鹹的則有厚實漢堡、雙起司比薩和蒜香白醬雞肉比薩，連插旗都做成角色造型。每份套餐都會附上一個 Care Bears 限定玻璃馬克杯，可以把喜歡的小熊帶回家慢慢收藏。

而甜點控別錯過現場限定的熊頭造型冰棒、焦糖布丁禮盒、歡樂熊餅乾和西班牙糖，還能搭配可愛小物做加價購，如保冰保溫袋、玩偶造型杯套，只要消費指定品項就能加價帶回家，另外還推出聯名限定 T-shirt 系列，把小熊們的「吃喝日常」印在短T上，不管是歡樂小熊配爆米花、愛心小熊吃披薩，還是牢騷小熊喝咖啡，每一件都超有故事感，根本想秒收。

業者表示，開幕期間只要加入 LINE 官方帳號並追蹤 Instagram、到店裡打卡，就能免費換一個鑰匙圈（限量）。S 級 & A 級會員出示 QR Code 消費就送雞蛋糕，一般會員也能享冰棒折扣。CACO cafe x Care Bears 主題店將從 6／18 至 10／15 在台南南紡購物中心 A1 館 1 樓限時登場。