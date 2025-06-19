星巴克6／19起連兩天「大杯以上買一送一」　18款飲品涼感迎夏至

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周六迎來夏至，星巴克在盛夏開啟前，先為大家加油打氣，從6／19起一連兩天推出指定18款品項買一送一，優惠的飲品都是超適合夏日的好夥伴，包括冷萃咖啡、美式與星冰樂系列全都點得到，讓你開啟涼夏模式，準備迎接愈來愈熱的夏天！cama cafe 也同步推出「和風盛夏咖啡祭」，6／18起至6／27期間限定2款飲品現折10元。

星巴克6／19至6／20期間推出「夏日推薦 指定品項 好友分享日」活動，消費者在活動期間上午11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上指定飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次最多買二送二，限當場一次領取。不適用於外送、車道、電話預訂與行動預點服務。特定門市如松山機場、高鐵站、休息站與觀光據點等不提供本次優惠，詳情門市請見文末列表。

指定品項共計18款，包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、蜜柚紅茶、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽。

CAMA café 近期也推出和風盛夏咖啡祭，從6／18至6／27期間，推出回歸的「日本冰梅酒拿鐵」與「輕浪花奶霜拿鐵」兩款飲品，現折10元優惠，炎炎夏日多了更多冰涼選項可選擇。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。