壓力掉髮解決3種方法　多吃5種食材養出濃密髮絲

記者李薇／台北報導 圖／pexels、達志示意圖

現代人生活節奏快速，生活壓力大，很多人常常因為這些壓力，出現掉髮問題，到底改怎麼改善呢？以下就整理3個避免生活壓力掉髮問題的改善方式，只要透過這樣的方法，搭配5種可以養髮的飲食，來慢慢改善掉髮過多的問題。

1.保持充足睡眠

面對過多的壓力、生活瑣碎的事情，很可能讓你出現煩躁、焦慮的狀況，建議保持充足的睡眠，就可以調節這些過大的壓力，同時有助於身體的修護，促進人體跟和頭髮的正常發育，讓大腦血液得到適當的調節。

2.保持心情愉悅

當在壓力大、焦慮強的狀況時，最重要的就是要保持心情愉悅，在工作上也盡量不要讓自己壓抑、或是心情沉悶，找一份自己還算喜歡的事情，長時間做下去，保持心情的開心，勞逸結合，就可以讓自己減少掉髮。

3.專業的頭皮護理

透過指腹或是梳子定期按摩頭皮，刺激血液循環，或是透過專業方式，進行頭皮的護理，幫助頭皮恢復健康，有利於頭髮的生長，另外，也可以透過食補的方式，增加生髮的機會，幫助養成健康的頭皮狀態。

【推薦養髮食材】

＃洋蔥

味道嗆辣的洋蔥其實擁有大量對頭髮好的營養成分，不僅可以讓頭皮維持在良好的生長環境，也可以促進頭皮血液循環，加強毛囊營養的供給，適量攝取有助髮絲生長。

＃南瓜

常常會覺得頭皮出油太多的人，可以攝取一些南瓜，透過裡面含維他命A可以控制皮脂分泌，讓油脂降低、減少過油的狀況，同時南瓜籽擁有降低雄性激素生成的效果，進而改善落髮問題。

＃蘆筍

蘆筍裡面含有大量的鐵、蛋白質、葉酸以及維他命A和C，對於頭髮的生長可以提供大量的營養素，是很好的生髮食物來源，同時還可以保持頭髮光滑亮澤。

＃菠菜

菠菜裡面擁有大量的葉酸、鐵、維他命A等營養元素，可以幫助頭髮毛囊更好的輸送營養給頭髮，同時鞏固毛髮，減少落髮的問題。

＃胡蘿蔔

橘色胡蘿蔔很多人不喜歡，但其實它可是很好的抗氧化食物，不僅可以預防老化，對於頭皮組織的發育也有很大的幫助，同時可以調節頭皮的油水平衡，減少過油問題。