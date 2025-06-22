「2025理想的文具」變電影展？鉛筆變身電影主角太奇幻　

▲誠品2025理想的文具主題展以影城概念帶出新意。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店今年夏天以「2025理想的文具」為題，將新店誠品生活3樓實驗場，打造成一座佔地500坪的「文具影城」，結合插畫創作、商品設計與日常用品，成為全台首見的「文具大影業」主題展。展覽自7／10起正式開跑，除了推出超過百款限定聯名商品，也將展出大量與電影角色結合的文具創作，並同步在多家誠品書店與線上通路開賣。

本次展覽邀請日本人氣插畫家 unpis 擔任視覺總導演，將鉛筆、剪刀、釘書機等八大類常見文具，轉化為愛情片、科幻片、動作片等「電影主角」，以俏皮幽默方式演繹文具世界的各種想像。從主視覺延伸出來的角色設計也同步融入商品中，像是釘書機恐龍、美工刀劍士、便條紙精靈等，變身為造型迴紋針、動畫尺、資料夾、購物袋等文具與生活用品，讓文具變得具有情節又可愛。

除了 unpis 聯名商品，展區也網羅來自 LAMY、MIDORI、MARK'S、HIGHTIDE 等國內外超過 20 個品牌，推出多樣專為本次展覽設計的限定款文具。像是 LAMY safari 鋼珠筆、uni-ball one 快乾筆記鋼珠筆、SKB 創意台語筆，還有以底片織帶設計的「打工仔證件套」、電影角色造型的「動畫閃尺」與「壓克力夾」，甚至還有能自由編排獎項的「金理想獎郵票組」，在視覺上與實用度間取得平衡。

誠品表示，展覽期間推出多項消費回饋活動，從7／10至7／28期間，誠品會員於新店主展場五大展區單筆消費滿600元，可獲得限定「電影票書籤」一張（每卡每日限乙份）；消費滿1,500元，贈「電影明星徽章」，前4日單筆滿6,500元，則可兌換全套8款限定徽章。

除了文具本體，誠品也結合生活品味，延伸合作至日本設計品牌與生活選物，如HIGHTIDE推出的手工沙漏、大理石紋托盤，與anello合作推出的14吋筆電收納包等，讓「文具」不只是桌上用品，也成為一種可以參與生活情境的選項。

▲星巴克與 BEAMS 推出日系實用聯名。（圖／品牌提供）

星巴克與日本生活風格選物品牌 BEAMS 攜手合作，將兩者的設計語言結合，推出一系列以「Find My To Go Style」為主題的聯名商品。該系列強調個人風格與日常實用並存，從飲品容器延伸至生活小物，共17款商品將於6／24起在台灣及亞太區多國同步限量開售。

這次的聯名系列由BEAMS製作人Sho Yoshii領軍設計，三種不同風格設計包含BEAMS代表性的「好運橙色」、星巴克經典綠點綴的學院風三角旗圖騰，以及兩品牌動態配色融合的波浪格紋，透過馬克杯、不鏽鋼杯、水壺、保冷袋與掛扣小包等形式呈現，讓日常使用的器具也能成為自我風格的延伸。

聯名商品涵蓋8款杯類與9款生活配件，如473ml容量的不鏽鋼杯與水壺、適合外出使用的水壺袋與保冷袋、實用又搶眼的小型掛扣包等，具有星巴克人魚女神圖案、三角旗元素，以及象徵青春活力的方格旗圖樣等設計細節。馬克杯設計則回歸居家情境，強調以顏色與手感營造舒適的早晨儀式感。部分商品也同步於星巴克線上門市販售，水壺袋等限定品僅於實體門市供應。