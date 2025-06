「2025理想的文具」變電影展？鉛筆變身電影主角太奇幻　

▲誠品2025理想的文具主題展以影城概念帶出新意。(圖/業者提供)

記者蔡惠如/綜合報導

誠品書店今年夏天以「2025理想的文具」為題,將新店誠品生活3樓實驗場,打造成一座佔地500坪的「文具影城」,結合插畫創作、商品設計與日常用品,成為全台首見的「文具大影業」主題展。展覽自7/10起正式開跑,除了推出超過百款限定聯名商品,也將展出大量與電影角色結合的文具創作,並同步在多家誠品書店與線上通路開賣。

本次展覽邀請日本人氣插畫家 unpis 擔任視覺總導演,將鉛筆、剪刀、釘書機等八大類常見文具,轉化為愛情片、科幻片、動作片等「電影主角」,以俏皮幽默方式演繹文具世界的各種想像。從主視覺延伸出來的角色設計也同步融入商品中,像是釘書機恐龍、美工刀劍士、便條紙精靈等,變身為造型迴紋針、動畫尺、資料夾、購物袋等文具與生活用品,讓文具變得具有情節又可愛。

除了 unpis 聯名商品,展區也網羅來自 LAMY、MIDORI、MARK'S、HIGHTIDE 等國內外超過 20 個品牌,推出多樣專為本次展覽設計的限定款文具。像是 LAMY safari 鋼珠筆、uni-ball one 快乾筆記鋼珠筆、SKB 創意台語筆,還有以底片織帶設計的「打工仔證件套」、電影角色造型的「動畫閃尺」與「壓克力夾」,甚至還有能自由編排獎項的「金理想獎郵票組」,在視覺上與實用度間取得平衡。

誠品表示,展覽期間推出多項消費回饋活動,從7/10至7/28期間,誠品會員於新店主展場五大展區單筆消費滿600元,可獲得限定「電影票書籤」一張(每卡每日限乙份);消費滿1,500元,贈「電影明星徽章」,前4日單筆滿6,500元,則可兌換全套8款限定徽章。

除了文具本體,誠品也結合生活品味,延伸合作至日本設計品牌與生活選物,如HIGHTIDE推出的手工沙漏、大理石紋托盤,與anello合作推出的14吋筆電收納包等,讓「文具」不只是桌上用品,也成為一種可以參與生活情境的選項。

▲星巴克與 BEAMS 推出日系實用聯名。(圖/品牌提供)

星巴克與日本生活風格選物品牌 BEAMS 攜手合作,將兩者的設計語言結合,推出一系列以「Find My To Go Style」為主題的聯名商品。該系列強調個人風格與日常實用並存,從飲品容器延伸至生活小物,共17款商品將於6/24起在台灣及亞太區多國同步限量開售。

這次的聯名系列由BEAMS製作人Sho Yoshii領軍設計,三種不同風格設計包含BEAMS代表性的「好運橙色」、星巴克經典綠點綴的學院風三角旗圖騰,以及兩品牌動態配色融合的波浪格紋,透過馬克杯、不鏽鋼杯、水壺、保冷袋與掛扣小包等形式呈現,讓日常使用的器具也能成為自我風格的延伸。

聯名商品涵蓋8款杯類與9款生活配件,如473ml容量的不鏽鋼杯與水壺、適合外出使用的水壺袋與保冷袋、實用又搶眼的小型掛扣包等,具有星巴克人魚女神圖案、三角旗元素,以及象徵青春活力的方格旗圖樣等設計細節。馬克杯設計則回歸居家情境,強調以顏色與手感營造舒適的早晨儀式感。部分商品也同步於星巴克線上門市販售,水壺袋等限定品僅於實體門市供應。