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星巴克6／23限定1日「大杯以上買一送一」　15款特定飲品點到多賺一杯

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏至後的首個上班日，準備迎接酷熱夏季，星巴克6／23限定一天推出15款特定飲品大杯以上買一送一優惠，看看品項除了上班族最愛的那堤、美式咖啡之外，還有3款星冰樂與3款星沁爽也入列，讓大家準播迎接酷夏；伯朗咖啡館周一針對會員也推2款飲品買一送一回饋。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克6／23限定一天推出「夏日推薦 指定品項 好友分享日」優惠，當天從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務與部分門市，不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

提供買一送一優惠品項包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、蜜柚紅茶、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芒果火龍果冰雪星沁爽。

▲星巴克買一送一,伯朗。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館6月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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