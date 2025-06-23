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《天線寶寶》聯名手機殼開賣！客製化太陽寶寶　串珠鑰匙圈、盲盒必收

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文／妞新聞

風靡全球近30年的經典兒童節目《天線寶寶》宣布與CASETiFY強強聯手，邀請大家與丁丁、迪西、拉拉、小波四位可愛的天線寶寶們，一起展開天真活潑的童趣冒險。除多款手機殼之外，聯名系列還推出眾多實用的手機電子配件，大家可要小心別失心瘋！

自1997年首播以來，《天線寶寶》便憑藉獨特的彩色外表、圓滾滾的可愛造型，以及充滿想像力的天線寶寶樂園場景，擄獲世界各地不同世代觀眾的心。本次與CASETiFY推出的聯名，不僅融合了原版卡通童趣繽紛的色彩，更將天線寶寶們最擅長的深情擁抱與歡樂冒險打造成繽紛童趣的電子配件。

CASETiFY《天線寶寶》聯名推薦

1.天線寶寶客製化手機殼

專為丁丁、迪西、拉拉、小波四位角色設計「專屬客製化手機殼」，真的太萌了！除了能夠選擇最愛的天線寶寶角色之外，還可自由安排喜歡的客製化文字。無論是打上四位天線寶寶的英文名字，或是拼上自己的英文名字與天線寶寶同樂，都能打造出獨一無二的專屬配件！

2.太陽寶寶客製化手機殼

特別打造的「太陽寶寶客製化手機殼」也超級有才！採用節目中備受喜愛的太陽寶寶為主角，在手機殼中央設置了鏡面設計。不光能透過鏡面反射親自出演太陽寶寶，還可以自由上傳家人朋友、小孩或寵物的照片喔！

3.天線寶寶串珠鑰匙圈

「天線寶寶串珠鑰匙圈」集結完整的天線寶寶冒險小隊，除了有四位主角丁丁、迪西、拉拉、小波的可愛公仔之外，就連他們的好朋友藍色吸塵機努努也都驚喜現身！每個角色都採用宛如雲朵般的鬆軟絨毛打造，觸感溫暖舒適。不管是掛在鑰匙圈、手機殼或包包上，都能成為生活中的陽光正能量。

4.天線寶寶手機吊飾

利用繽紛彩色串珠設計來呈現的「天線寶寶手機吊飾」，將丁丁、迪西、拉拉、小波化身為色彩鮮豔的可愛串珠，為手機增添無限的童趣及歡樂。而這款吊飾更兼具實用性，讓大家能夠更加安全地握持手機。

5.天線寶寶手機造型人偶盲盒

盲盒包裝的「天線寶寶手機造型人偶盲盒」絕對要收！四位可愛的天線寶寶角色不只全變身成精緻的手機造型人偶，每個人偶更都可直接黏貼在手機殼或其他電子設備上，讓天線寶寶朋友們時刻陪伴在自己的身邊。同時，還能享受每次開盒所充滿的驚喜和興奮。

天線寶寶CASETiFY聯名系列現已於CASETiFY台灣官方網站開放加入優先購買名單，將於6月18日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售，其中「天線寶寶手機吊飾」、及「天線寶寶手機造型人偶盲盒」則將於6月25日正式發售。

source:CASETiFY

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, CASETiFY, 天線寶寶

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