從禁忌之戀誕生的D'ORSAY　用香氣構築戀愛絮語

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

將香氣化為兩人愛戀的記憶，是一件浪漫又別具意義的事，法國香氛D'ORSAY將源自19世紀的禁忌愛情，透過香材描繪出戀人間的呢喃絮語，打造無性別框架的香氛作品，典雅又不張揚，宛如一篇篇古典的詩句，含蓄卻飽富情感。

1821年法國貴族Alfred D'Orsay伯爵邂逅英國已婚女作家Marguerite Blessington，因彼此對於文學的熱愛，兩人展開了一段跨越婚姻藩籬的愛戀，無法言明的情感，更被Alfred轉化為香水贈送給Marguerite，並以縮寫為名稱「À M.A.B.」（獻給Marguerite A. Blessington），描述對她炙熱的愛意。

以這段傳奇戀愛故事為靈感，2015年D'Orsay誕生，在各種調香師的藝術創作下，描繪出愛情的多種面貌，可以是午夜時分鼻息間的情慾脈動，也可以初次偶遇一瞥的怦然心動，比起其他法國香氛作品，更加內斂、雅緻的香氣，宛如一首首曖昧詩篇，僅有貼近細品，才能感受到的戀人專屬。

首波登台囊括8支淡香精、2支淡香水，其中E.Q.淡香精是全球最熱賣的香氣，象徵著「Sur tes lèvres.在你唇上」，彷彿戀人最親密時刻的肌膚觸碰，雙唇貼近相接的霎那，充滿熱烈幸福的曖昧感，以鳶尾花搭配茉莉展現出貼膚般的身體依偎，喀什米爾木溫潤的質感模擬體溫的氣息，令人悸動。

同樣給人肌膚親暱感，NARCISO全新打造的棉光絮語淡香精，以麝香包覆整個香氣結構，透過鈴蘭花襯托橙花、丁香花展現出明亮清新的氛圍，棉花柔軟蓬鬆的幸福感包覆雪松、香根草，展現出溫柔寧靜的香氣感受。