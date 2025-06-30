fb ig video ETtoday search mobile

公館美食再升級！新開幕炸蝦天婦羅到招牌鴉片粉圓　下午茶直接吃爆

>

文／MENU美食誌

公館美食戰區再升級！新開幕及人氣甜點與小點心店不只質感滿分，還一開幕就吸引在地老饕朝聖。這次整理出超人氣又值得一試的5+1間美味小店，下午茶直接吃爆！

巷口泰式涼拌青木瓜 ส้มตำปากซอย

隱藏在公館4號出口附近巷弄內，主打酸辣爽口的青木瓜沙拉，香氣十足、口感清脆。除了招牌青木瓜，必點泰式冰淇淋，三球$50，五球$80，價格超親民，口味有四種，必點椰子口味及榴槤口味。

▲泰式冰淇淋。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

山摺山甜點坊

隱身巷弄中的質感甜點店，空間靜謐，甜點講究細節與層次，為台北人氣法式甜點店，必點千層酥系列甜點。

▲山摺山甜點坊。（圖／美食客•¥•~獅子大鳴大放提供）

橫綱屋炸蝦天婦羅

台北新開幕炸蝦天婦羅！均一價$120，超推軟殼蟹組合還吃得到4～5種炸蔬菜，炸白蘿蔔超好吃。

▲橫綱屋炸蝦天婦羅。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

巴伯Q奶

公館巴伯Q奶的珍珠鮮奶以香醇濃郁的鮮奶搭配Q彈黑糖珍珠，甜度適中、口感層次豐富，喝得到珍珠的嚼勁與奶香的滑順，是招牌人氣飲品之一。

▲公館巴伯Q奶。（圖／美食客夏提供）

賢夫美食

賢夫美食位於台北羅斯福路四段的水源市場內，鄰近松山新店線捷運公館站旁。攤位78號就在入口處第二家，主打港式點心。必點紫米芋泥糕，店家建議可以加熱再吃，放冷凍保存可以10天。

▲紫米芋泥糕。（圖／美食客wen❤提供）

鴉片粉圓

使用天然食材，人氣招牌鴉片粉圓Q彈有嚼勁，搭配一些刨冰，吃起來涼快又消暑。

▲人氣招牌鴉片粉圓。（圖／美食客巴斯克 提供）

延伸閱讀

復古風味回歸！全台人氣古早味飲品推薦清單，這六間快收藏！

來華山看展覽不知道要吃什麼嗎？六間忠孝新生超強美食，每間都是超人氣餐廳

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 公館, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

2025平價涼感Bra Top推薦！不同身型挑選指南　UNIQLO、ear自帶冷氣效果

2025平價涼感Bra Top推薦！不同身型挑選指南　UNIQLO、ear自帶冷氣效果

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準 吃了變白肌的5種水果！奇異果熱量低還能預防便秘 史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶 實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟 日網瘋傳神準「遊樂園心測」！從你最想玩的設施看內心缺口 酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」 夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面