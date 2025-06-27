解救夏日悶油肌膚！5款洗臉單品推薦　洗後清爽舒適不緊繃

記者曾怡嘉／綜合報導

最近天氣又熱又悶，肌膚是否也出現「黏、悶、油、暗沉、毛孔阻塞」的困擾？在潮濕悶熱的季節，「洗對臉，更是關鍵的第一步保養。」盤點夏季洗臉新品，看哪款式你的心頭好？

▲Melvita 花姸防護潔面慕絲，150ml，1,080元。

新升級的花姸防護潔面系列，以獨家有機花水 × NMF 天然保濕因子 × 益菌微生態技術，讓每日洗卸不只清爽，更同時強化肌膚保護力，幫助肌膚擺脫黏膩不適，還原健康平衡的好膚況。

▲香奈兒 深海精萃山茶花潔顏慕斯，150ml，2,050元。

有效淨化清潔，讓肌膚容光煥發且清爽舒適，並維持微生態平衡，在釋放淨膚成果的同時強韌肌底屏障，瞬間清除防曬品、彩妝與汙染物等所有雜質。

▲BIO UP 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

添加哈倫加納葉、法國西柚與甜橙精油複方，幫助肌膚代謝老廢角質，先淨化再活化，帶來清新橙香，結合玻尿酸胜肽和美白九胜肽，提升肌膚水潤度與亮白力，讓洗臉也變成一種奢華享受。

▲DHC 胺基酸嫩膚潔面乳，100g，550元。

弱酸性的溫和配方，能打造出滑順綿密的泡沫、包覆髒污及多餘皮脂，在清潔肌膚的同時，內含橄欖精華油成分，還能守護肌膚必要的滋潤度，洗後膚觸水嫩不緊繃。

▲ALBION 隨肌所選礦萃泡沫潔顏乳，120g，850元。

添加日本蓼藍精萃，能有效抗氧化、抑制黑色素過度生成，提亮膚色並強化肌膚防禦力。同時綿密厚實的奶霜狀泡沫，能深入毛孔與肌膚紋理清潔髒污。