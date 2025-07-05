小S女兒Lily不只是藝術家還是穿搭教科書！私服黑色穿搭氣質飆滿分

▲Lily許韶恩。（圖／品牌提供、Lily許韶恩IG）

圖文／CTWANT

小S徐熙娣的二女兒，年僅17歲的Lily許韶恩可不是只有星二代光環這麼簡單。被譽為「Z世代凝視系藝術家」的她，用畫筆打開內心宇宙，也用穿搭呈現獨特美學。

▲Lily第一次辦個展。（圖／品牌提供）

第一次辦個展就展現驚人創作力的Lily，在時尚上的表現也毫不含糊，穿衣風格就像她的作品一樣，有觀察、有個性、有反差感，極簡中帶有視覺張力，或用一雙鞋子或一個配件完成點睛之筆。

▲Lily被譽為「Z世代凝視系藝術家」。（圖／品牌提供）

Lily許韶恩早就默默成為「新世代時尚觀察清單」裡最不能錯過的一筆，這次一起走進Lily的衣櫥，來看看她都是怎麼穿出時髦精緻又有氣質的自我風格。

Lily許韶恩穿搭：平口上衣＋格紋披肩

誰說Z世代只能玩辣妹風？Lily許韶恩這套「黑到底」的穿搭直接開啟高級感濾鏡：平口上衣小露鎖骨線條，搭配修長黑色喇叭褲，穿出極簡風格。選擇用一條經典格紋披肩作為點睛之筆，完全打破單調，更像一塊流動的畫布，替這身低調色系增添藝術層次，極簡x文青x時髦的完美混搭！

▲Lily許韶穿搭呈現獨特美學。（圖／品牌提供）



Lily許韶恩穿搭：黑系運動穿搭＋怪獸鞋，甜鹹切換

Lily許韶恩這套穿搭有趣、有態度、還有點反差萌，可甜可塩！黑色運動風上衣原本氣場就夠強，袖口綁了一個超吸睛蝴蝶結，搭配同色系短裙，完美呼應上半身造型，又巧妙露出長腿優勢，青春又不失個性。而腳下那雙超吸睛的PUMA MOSTRO怪獸鞋，造型搶眼、機能感爆棚，走路自帶「主角特效」，甜美中藏點酷，完美釋放Z世代女孩時髦態度！

▲Lily搶先穿上PUMA MOSTRO怪獸鞋。（圖／Lily許韶恩IG，下同）



Lily許韶恩穿搭：黑色洋裝＋百搭風衣

Lily許韶恩這套私服穿搭讓人忍不住多看幾眼！這次選擇一件黑色細肩帶合身洋裝，不藏不掩地展現出玲瓏有緻的好身材，身形線條簡直是完美比例範本，氣質火辣一手抓。

也可以再加上一件駝色風衣，整個氛圍馬上升級成英倫風的文藝女神，一秒切換優雅模式。不只修飾身形、更讓整體穿搭層次立體又耐看，堪稱時髦與實用兼具的完美加分項。

Lily許韶恩穿搭：丹寧套裝心機穿法，一秒變高級

Lily許韶恩最會用日常單品玩出高段穿搭公式！上身一件丹寧襯衫、巧妙打個結，露出一截小蠻腰，直接把「率性」和「性感」雙線操作。駝色外套直接綁在身上當造型點綴，整套Look多了層次感又不做作，時尚值默默+100分。下半身再續丹寧魂，搭配同色系牛仔褲，成就一套從頭到腳都毫不費力又很會的「休閒系酷女孩」裝扮。

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