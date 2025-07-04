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最怕哪一種情境發生？測試你一直在逃避的內在恐懼

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記者李薇／綜合報導　圖／AI

人對於危機都會下意識的逃避，但有很多時候，身體已經做出抗拒反應，但卻找不到心裡內在的真實原因，最近在網路上有一個心理測驗，可以透過4種不同的情境，了解自己一直在逃避的內在劇本，做過的人都覺得很準。

Q：以下四個選項，選擇一個你最抗拒的畫面。

心理測驗,占卜,情感,人際關係,交友。（圖／AI）

A.混亂的房間

B.空蕩的座位

C.離開的背影

D.被退出群組

A.混亂的房間

你真正害怕的，並不是眼前的混亂，而是那種「失控」後，沒人能善後的局面，或許你已經很久沒有讓自己崩潰、空白、或是發脾氣了，遇到事情你通常是「處理、解決」，一旦停下來，就像這間凌亂的房間一樣，一發不可收拾，回不到有序的狀態，雖然外表冷靜，內心卻常感孤單與焦慮，情緒長期被封存，壓垮你的往往是最後一根稻草。

B.空蕩的座位

你最怕的從來不是「獨自一人」，而是「滿懷期待卻落空」的那種孤單，你曾無數次在關係裡的位置上等待，等待回應、解釋、道歉，但是結果迎來的往往是空椅、冷場，還有一句「別想太多」，你排斥這幅畫面，是因為總會讓你想起，那些還沒死心，卻已經無人回應的時刻，這是你情緒裡最隱晦、最無聲的孤單，與其被冷處理，更擔心說出口卻沒人理解。

C.離開的背影

你害怕當「總是那個被留下的人」，經歷過太多次的「被選中陪伴」，最後卻變成沒說再見的分開，你太清楚那些逐漸疏遠的徵兆，但你也從沒真正強留誰，因為你明白，勉強的挽留只會帶來更多痛苦，所以寧可提前撤退、安靜斷開聯繫，也不想在人轉身時手足無措，「安靜退出」是你的內建保護機制。

D.被退出群組

你努力想融入、參與、成為一份子，卻總擔心「突然之間就不被需要了」，那種羞愧感讓你難以接受，自己很積極經營關係、傳遞善意，卻仍免不了一次次被冷落、被忽視、被刪除，不想打擾別人，卻更怕被遺忘，即使試著大方坦然，卻又渴望獲得關注。對自己要求高，卻也因小小挫折容易自我否定，只好藉由「報復式獨立」重新站穩。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 情感, 人際關係, 交友

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