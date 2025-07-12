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夏天洗臉6大NG行為多數人都犯　擦防曬沒卸妝、冷水越洗越油

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皮膚科醫師曝夏天洗臉6大NG行為！冷水洗臉沒用還越洗越油？

▲夏天洗臉壞習慣，你中了嗎？（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

夏天一到，洗臉頻率跟著飆升，但你真的洗對了嗎？很多人以為洗完臉就乾淨，其實錯誤的洗法才是讓膚況變糟的元兇！

不論你是油肌、敏感肌，還是天天化妝防曬，以下這「六大洗臉壞習慣」一定要避開，才能讓保養有效發揮、膚質不失控！

壞習慣1：用冷水洗臉

很多人一到夏天就愛用冷水洗臉，但其實冷水無法有效清除臉上的油脂與髒污，還會讓毛孔緊縮，導致清潔不完全、皮脂囤積！皮膚科醫師建議：洗臉水溫控制在常溫到微溫（約30℃）才是黃金區間。

壞習慣2：洗面乳沒打泡就上臉

泡泡不足會造成清潔力不夠、拉扯肌膚、殘留髒污，建議先將洗面乳充分搓出泡沫後再上臉清潔，才能減少刺激。

壞習慣3：卸妝產品在臉上停留超過1分鐘

時間太久會連皮脂與角質層一併洗掉，導致肌膚變薄、屏障功能下降，越洗越乾、越洗越敏感。

壞習慣4：擦防曬卻沒卸妝

無論是否有上妝，只要擦了防曬，就必須卸妝！防曬成分不易用清水洗淨，長期殘留容易造成毛孔堵塞、黑頭粉刺。

壞習慣5：卸妝不徹底

卸妝不乾淨的殘妝會藏在毛孔內，造成閉鎖性粉刺、痘痘或膚色暗沉，就算是淡妝，也務必要仔細卸除乾淨。

壞習慣6：洗完用毛巾大力擦臉

毛巾上的細菌＋摩擦力＝隱形傷害！肌膚屏障脆弱時更容易泛紅、長痘，建議改用拋棄式擦臉巾或柔軟面紙「輕壓按乾」臉部水分，減少接觸與摩擦，對敏弱肌也更友善。

皮膚科醫師曝夏天洗臉6大NG行為！冷水洗臉沒用還越洗越油？

▲毛巾上的細菌＋摩擦力＝隱形傷害。（圖／翻攝自小紅書）

小編私推：Melvita 花妍防護潔面系列＋男士油肌洗顏皂，夏日洗臉不踩雷！

洗臉做對了，肌膚才能真正透氣！Melvita今夏全新推出的花妍防護潔面系列，延續經典藍瓶的天然花水精華，升級洗卸同步的保養邏輯，讓清潔這一步不只止於潔淨，更同步養膚、防禦。系列主打三大有機花水：大馬士革玫瑰、摩洛哥橙花、日本鹿兒島綠茶，搭配天然保濕因子與益菌生成分，讓洗臉也能變成修護保養的起點。

皮膚科醫師曝夏天洗臉6大NG行為！冷水洗臉沒用還越洗越油？

▲Melvita新一代花妍防護潔面系列，以經典藍瓶花水為延伸，從卸妝凝膠、潔顏慕斯到清爽凝膠，都能為肌膚注入溫和潔顏力，還原健康理想膚況。（圖／品牌提供）

不論你是偏乾、偏油還是敏弱肌，都能在這系列找到對應肌況的質地，像是花妍防護卸妝凝膠一抹轉換三重質地，凝露->油->加水乳化後如絲般滑順，可輕鬆卸除底妝防曬；花妍防護潔面慕絲搭配綿密泡沫與益菌生配方，低摩擦卻可高效清潔；而花妍防護潔面凝膠則是清爽黏膩肌的首選，洗卸合一、帶走油光與污垢還不緊繃。三款皆通過ECOCERT有機認證、99%以上天然來源成分，無皂鹼、無刺激，敏感肌也能安心用。

皮膚科醫師曝夏天洗臉6大NG行為！冷水洗臉沒用還越洗越油？

▲Melvita花妍防護卸妝凝膠125ml／1,080元、花妍防護潔面慕斯150ml／1,080元、花妍防護潔面凝膠200ml／1,080元。（圖／品牌提供）

而對於男性來說，洗臉也是顧面子的第一道防線，人氣運動營養師Gary推薦的樟之物語男性活力幻顏精華皂，就是專為男性油性肌設計的洗顏皂，洗來溫和不刺激，能有效調理T字與額頭出油，徹底潔淨又不乾澀，以簡單親膚配方取代刺激酸類成分，清潔毛孔、平衡肌脂一次到位，還針對中性與乾性膚質推出對應皂款，成分並通過美國AMA與USDA雙重認證，是夏天擺脫油光、回復肌膚自然健康的必備選擇。

皮膚科醫師曝夏天洗臉6大NG行為！冷水洗臉沒用還越洗越油？

▲人氣運動網紅Gary營養師建議夏天應選擇成份單純的肌膚清潔用品，如洗顏皂就是很好的選擇。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 洗臉, 清潔, 保養

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