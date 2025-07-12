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甜系女孩聯名居家服推薦！布夫熊變身美胸Bra、GU艾絲樂小兔整套不破千

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文／妞新聞

全台動不動高溫警報，不想出門曝曬只想窩在冷氣房？妞編輯推薦多款舒適、可愛、時髦、小性感兼具的「聯名居家服」，懶懶攤在家也能治癒自己、甜到自己，甚至還能混搭單品穿出門也沒問題，快來看看哪套是你的菜。

治癒系聯名夏日居家服推薦1.Wave Shine × 蘇西的動物園

▲Wave Shine × 蘇西的動物園療癒居家系列。 （圖／Wave Shine）

柔柔軟軟又帶點慵懶自然的小性感。台灣品牌Wave Shine的Soothings居家系列聯手美國插畫家Suzy Spafford創作的卡通繪本「Suzy’s Zoo蘇西的動物園」，布夫熊Boof、威奇鴨Witzy以及路菈兔Lulla「3隻可愛角色大變身」，成為14款Bra Top、襯衫、洋裝、短褲上最治癒的插畫印花、細緻繡花工藝，而且超貼心的是所有上衣單品都有內建胸墊設計，大熱天不管是宅在家、出門聚會，穿一件就能優雅自在不拘束。（還有美胸效果）

治癒系聯名夏日居家服推薦2.PEACH JOHN × foxy illustrations

▲GiRLS by PEACH JOHN與日本人氣插畫家foxy illustrations的最新聯名。（圖／PEACH JOHN）

日系女孩看這區！日本內睡衣品牌PEACH JOHN的姊妹品牌GiRLS by PEACH JOHN與日本人氣插畫家foxy illustrations的最新聯名系列超欠穿，以深受時尚圈喜愛的可愛時髦畫風，嶄新繪製出大眼粉色的「原創Bunny兔」，在Peasy無痕細肩帶無鋼圈內衣上登場，不易露出外衣的較寬領口及細肩帶背心式設計，可以修飾背部線條，另一套「荷葉邊睡衣組」以袖口搭配荷葉邊設計，加上短褲兩側的緞帶蝴蝶結，粉粉嫩嫩的在家單穿就可愛到想打卡炫耀！

治癒系聯名夏日居家服推薦3.GU × 艾絲樂小兔

▲GU女裝家居服組（短袖）Esther Bunny，NT$990。（圖／GU）

艾絲樂小兔洗香香、艾絲樂小兔睡美容覺、艾絲樂小兔完妝出門…韓裔美籍藝術家Esther Kim筆下的粉紅色小兔居然出沒在日本國民品牌「GU」！？最新聯名系列有3套家居服套裝，以生動可愛的兔兔印花分別搭配海軍藍、薰衣草紫以及草莓奶霜粉，在短褲下擺還有「浪漫荷葉邊」細節，整套收一張千元鈔票有找，CP值太高了吧？

【延伸閱讀】

日牌三麗鷗聯名15款「美樂蒂居家服」台灣開賣！粉紅小綿羊毛毛拖鞋、吊飾限量必搶

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 居家服, Wave Shine, PEACH JOHN, GU

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