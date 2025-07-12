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2025曼谷素萬那普機場伴手禮10大必買！薄荷棒、Jisoo打卡零嘴通通有

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

曼谷素萬那普機場（BKK）藏著許多寶藏級伴手禮，現在揭秘2025年機場10大人氣購物清單：皇家牌蜂蜜、薄荷棒、Jisoo也愛的FF番茄餅乾通通有，快把泰國好物打包回家。

身為泰國最大、最繁忙的國際機場，曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport，BKK）於2006年9月正式啟用。由泰國國王拉瑪九世命名「素萬那普」，泰語意為「黃金大地」，象徵著富饒與繁榮；機場每年迎接超過6千萬旅客，是全球旅客往返東南亞的重要樞紐。以下介紹10大2025人氣泰國好物伴手禮，起飛前記得預留多一些時間在機場逛逛。

採大片自然光、兼具環保與設計感的機場

曼谷素萬那普機場的波浪型外型極具特色，以鋼構玻璃帷幕保留大量自然採光，方便遊客欣賞外部綠景；獨家開發的三層半PTFE膜，可調節室內和室外氣候，日光曝曬下相較於一般航廈設計安裝的冷卻系統還減少50%，十分環保。機場內則有超過200家商店與餐廳，從精品、紀念品店甚至是泰式按摩店全都有！

曼谷素萬那普機場2025必買10大伴手禮

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜奶油小熊 Butter Bear曲奇餅

▲奶油小熊Butter Bear。（圖／IG@butterbear.th）

時下泰國最夯的吉祥物就是牠！超萌的奶油小熊Butter Bear是在地咖啡廳「Butter Bear Cafe」吉祥物，成為年輕族群造訪曼谷必朝聖及掃貨的行程。機場主題店除了販售經典曲奇禮盒外，也包含玩偶、睡衣、鑰匙圈等周邊，更有機場限定款「校服版」奶油小熊！機場門市更附設咖啡廳，販售超可愛的奶油小熊主題甜點，不用在市區大排長龍就能吃得到。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜ChaTraMue 手標牌泰奶

▲ChaTraMue 手標牌泰奶。（圖／ChaTraMue FB、IG）

ChaTraMue（ชาตรามือ）是來泰國必喝的經典品牌，品項包含經典泰奶沖泡包、檸檬茶包、茶藥葉包等各式經典口味，不喜歡奶製品的朋友也可挑選罐裝茶葉，其中紅色罐茶味濃厚款，據說是餐飲業界人士最喜歡的口味。機場門市經常推出限量的旅行組合，讓旅客能將多種口味一次打包，喜歡喝泰式手標奶茶的朋友別忘了帶上一罐，回家也能煮出一壺道地泰奶細細品味。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜Doi Kham 皇家牌蜂蜜

▲皇家牌蜂蜜。（圖／www.doikham.co.th）

「Doi Kham皇家牌蜂蜜」是泰國政府「皇家計劃」的產品之一，源自泰北清淨無汙染的峰場保護區，只在五月份龍眼花盛開時期採收，是100%天然純龍眼蜜；以擠管式設計包裝，隨手抹吐司、當淋醬或泡蜂蜜水都很好用，是討喜且人人都適合的伴手禮，另有薑味、萊姆口味選擇。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜藍象調理包

▲藍象調理包。（圖／FB@Blue Elephant Bangkok Sathorn Cooking School & Restaurant）

藍象餐廳（Blue Elephant）曼谷知名米其林一星餐廳，以精緻的泰式皇室料理最為經典。為了讓饕客們不用到店內就能一嚐美味，藍象推出各式調理包、香料包，在機場就能把米其林料理帶回家，自己也能用簡單步驟煮出道地美味的泰菜。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜FF番茄餅乾

▲FF番茄餅乾。（圖／FB@FF.Fashionfood）

超過34年經典零食「FF」的番茄餅乾，是許多泰國人從小吃到大的回憶，口感輕盈酥脆帶著濃濃的番茄味，酸酸鹹鹹超唰嘴，連BLACKPINK Jisoo都限動打卡大讚好吃，金宣虎更是扛了一整箱回家，可見老牌零食的魅力！

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜POY-SIAN 酷比涼薄荷棒

▲POY-SIAN 酷比涼薄荷棒。（圖／FB@Poysian2479）

說到泰國伴手禮，立刻想到的就是人手一支的「鼻通」！Poy-Sian是源自1936年創始的老字號品牌，不僅泰國家家戶戶都有，更熱銷全球20多個國家。採用雙頭特殊設計，一邊是薄荷棒，嗅聞可以緩解暈車、鼻塞；另一邊是薄荷油，抹在人中和太陽穴可以緩解頭暈，被蚊蟲叮咬時也可以擦。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜Dusitra Gold Princess 皇家足貼

▲Dusitra Gold Princess 皇家足貼。（圖／FB@Goldprincessthailand）

足貼不只是腳痠才用！泰國皇家研發的足貼，帶有天然草本植物香氣，貼在腳底可有助吸出體內濕氣、舒緩疲勞，分為金色排毒、紫色助眠、白色專治手腳冰冷等不同功效。外包裝是夾鏈袋方便分次使用，每星期貼2～3次，據說連泰國人都會這樣保養身體。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜Snake Brand 蛇牌爽身粉

▲Snake Brand蛇牌爽身粉。（圖／FB@Snake Brand FanPage）

泰國超有名的老字號品牌「Snake Brand蛇牌」，粉質細膩帶有清涼感，洗澡後使用能有效降溫、止癢，夏天出門前使用在身上或鞋底，也能消除異味、保持整日乾爽舒適。蛇牌爽身粉有多種口味，如薰衣草、玫瑰、檸檬藥草等等，搭配如茶罐般的經典包裝，不論是送禮或自留都很適合！

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜NIDA 神奇口內膏

▲NIDA口內膏。（圖／www.nidapharma.com）

火氣大嘴破用這個準沒錯！在泰國家家戶戶都有一條的老牌NIDA口腔修復膏，有著淡淡的青草香和清涼感。能有效舒緩傷口，擦在傷口會形成一層保護薄膜，吃東西喝水都能阻隔摩擦的疼痛，具有強效殺菌消炎功效，能加速復原，相當好用。

曼谷素萬那普機場必買伴手禮｜Royal Chitralada 牛奶片

▲Royal Chitralada 牛奶片。（圖／royalchitraladaprojects.org、shoppee）

源自泰國皇室創辦的牧場，是當地人從小吃到大的營養補給品；當初泰王為了改善兒童營養不良的情況，下令皇家牧場生產研發，但如今已經成為泰國家喻戶曉的健康零食。牛奶片分為白底藍字的原味、白底咖啡字的巧克力口味，濃郁奶香又不會太甜，是接受度很高的伴手禮！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025成田機場伴手禮10大必買！甜點蛋糕、鹹食零嘴及機場限定款全在這

● 2025桃園機場第二航廈美食攻略！10間米其林推薦、冠軍咖啡及限定口味推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泰國, 曼谷, 藥妝, 素萬那普機場, 伴手禮

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