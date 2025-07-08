衣服洗完還是臭？「6個情況」恐讓衣服悶臭　洗完快點晾是重點

▲清洗衣服學問多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你有沒有這種經驗，衣服洗完沒有變香，反而還有臭味，別先急著把問題怪在洗衣精身上，以下6個可能都會造成衣服悶臭味，尤其是濕衣服洗好一小時還沒晾還容易滋生細菌。

#洗衣機內部髒污未清潔

洗衣機使用久了，內桶、膠條、濾網會累積汗垢、洗衣精殘留、皮屑與黴菌，若未定期清洗，就會在洗衣過程中讓臭味轉移到衣物上。特別是潮濕環境下，更容易滋生細菌。

#衣服洗完沒立刻晾乾

洗好後若放在洗衣機裡超過1小時以上，潮濕悶熱的空間容易滋生細菌，導致衣物發出霉味。即使之後再晾乾，味道也難以完全去除。

#曬衣環境通風不良

若晾衣地點不通風、無陽光，衣服乾得慢，細菌和黴菌容易繁殖，進而產生異味。特別是在梅雨季或陰雨天氣時更容易發生。

#洗衣精使用過多或不足

過多洗衣精會殘留在衣物纖維中，與汗水或皮脂混合後反而會發臭；用太少則無法有效清潔衣物，同樣導致臭味殘留。

#衣服本身太髒未預處理

像是運動服、內衣或毛巾若太髒未先浸泡或預洗，就算丟進洗衣機也可能無法洗淨汗味、霉味，導致洗完還是臭。

#濕衣物堆放時間過久

如果衣服在洗衣前已經濕掉（如運動流汗或下雨），又長時間悶在洗衣籃內，早就開始發酵，細菌滋生，洗也洗不掉異味。