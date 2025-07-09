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試開箱／今夏必備液態腮紅棒！霜狀質地一推變霧　不結塊打造絲柔氣色

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

過去因為唇妝的盛行，為了避免臉上色彩過雜，頰彩被犧牲了很長一段時間，但是從去年開始，腮紅漸漸地回歸主流，顏色講求自然乾淨，唇膏則從霧面顯色轉變為水感透亮為主，迪奧的超完美底妝系列，更是首次推出微醺腮紅露的霜狀質地，不僅使用超容易、快速，質感更是滿分。

迪奧,Dior,ARMANI BEAUTY,腮紅,頰彩,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

提到霜狀腮紅，最怕的就是容易結塊、暈不開，甚至質地過濕容易顯油光，但這次全新的超完美微醺腮紅露卻給人完美的體驗感受，宛如唇釉設計般的海綿頭，可以直接當作彩妝棒上臉，不用膽心霜狀腮紅一擠就太多，可以更好的控制用量，而且一點點就可以鋪滿雙頰。

迪奧,Dior,ARMANI BEAUTY,腮紅,頰彩,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

最厲害的當然就是它的創新科技，雖然摸起來是濃郁感的霜狀，但是推開之後會變成粉霧的質感，重點是一點都不會蹭掉原本的底妝，而且完全不會卡粉結塊，不需要高超技巧與刷具，直接用手輕拍就能快速擁有絕美好氣色，7個顏色都極不挑膚色，非常容易使用。

ARMANI BEAUTY以高訂芭蕾舞衣為靈感，在7月推出輕透亮絲光亮采腮紅露，水感漂染科技將色料與細緻珠光結合，水感的質地一抹就可以帶出柔美暈染般的紅暈，宛如薄紗一般可以輕盈的附著在臉部肌膚，全新4色都以不同的紅粉搭配金色或銀白珠光，更顯妝容極致光澤。

迪奧,Dior,ARMANI BEAUTY,腮紅,頰彩,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

迪奧, Dior, ARMANI BEAUTY, 腮紅, 頰彩, 彩妝

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