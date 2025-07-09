陸劇《桃花映江山》8金句：保留一份嚮往，就是在心裡保留一寸淨土

記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《桃花映江山》自播出後就好評如潮，劇情講述了北苑國公主（孟子義 飾）為國和親遠嫁祈國王子（邊程 飾），因被設局陷害，她將計就計委曲嫁予有妻妾的宰相（劉學義 飾），先婚後愛，從互相算計到生死雙護攜手共謀江山的故事，以下的金句台詞也一一揭曉。





▲陸劇《桃花映江山》自播出後就好評如潮 。（圖／翻攝自桃花映江山微博，以下同）



1. 相爺久居高位，定有許多身不由己，但有時候，保留一份嚮往，就是在心裡，保留一寸淨土。



2. 改正的方式不應該是拒絕相信律法，而是應該去創造一個人人都遵法的環境。



3. 男子是天上的雄鷹，女子亦是草原的戰馬，沒有誰不如誰，桃花你記住，你要想做的事情，便沒有做不成的。



4. 這段姻緣既然是你求來的，哪怕是死路你也要跟本相一起走下去，你想就此安生，我偏不許。



5.沒有人會永遠弱小，他們也會憑藉著手中的筆墨刀劍，成為能保護別人的人。



6.只是相爺的花園裡，何曾缺我這一朵，正是因為不缺，所以無所謂失去，把這齣戲唱完，別橫生枝節。



7.你毀了她的天真爛漫，現在卻反過來怪她詭計多端。



8. 若有報應也當是我一人承擔，我沈在野在此立誓，願以我之壽數換姜桃花一線生機，讓她度過此劫。