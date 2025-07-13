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「韓版孫芸芸」李瑤媛不科學美貌大公開　三寶媽靠4招打造少女體態

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韓版孫芸芸的凍齡秘密！45歲「三寶媽」李瑤媛不科學美貌大公開：靠保濕、半身浴、空中瑜珈打造少女體態

▲李瑤媛。（圖／取自yowon_official IG，下同）

圖文／CTWANT

曾憑《貓咪少女》橫掃青龍電影獎與百想藝術大賞的韓國女星李瑤媛（李枖原），擁有模特兒出身的高挑身材與清新氣質，早年就被譽為「沈銀河接班人」。雖然她在2003年與化工企業家小開、業餘高爾夫球選手朴振宇結婚後一度息影，但2005年在影迷期待以及丈夫支持下華麗復出，接連在《流行70》、《外科醫生奉達熙》與《善德女王》中演技大爆發。如今45歲的她，早已是三個孩子的媽媽，卻依舊維持令人稱羨的凍齡美貌與纖細體態，被網友封為「韓版孫芸芸」，一樣是把女兒熬成姐妹！

李瑤媛保養方法：愛上泡澡連身體循環都更美

對李瑤媛來說「泡澡」不只是放鬆，更是維持好氣色的秘密武器。她特別偏好半身浴與足浴，可提升身體溫度、促進代謝，有效改善水腫與循環問題。許多女明星如賈靜雯、Sandy吳姍儒都愛靠泡澡出汗調理狀態，而李瑤媛也透過這個儀式感的放鬆時間，讓身體與心情都達到平衡。

韓版孫芸芸的凍齡秘密！45歲「三寶媽」李瑤媛不科學美貌大公開：靠保濕、半身浴、空中瑜珈打造少女體態

李瑤媛保養方法：極簡飲食控管，吃得健康、輕盈不臃腫

擁有171公分、48公斤的纖瘦體態，李瑤媛飲食上非常節制。她平時偏好原型食物與低調味烹調，例如涼拌番茄＋雞胸肉、烤馬鈴薯＋黑咖啡，或是燕麥堅果優格等，幾乎不碰高油高鹽料理。她坦言：「雖然喜歡自己超過50公斤的樣子，但在鏡頭前容易顯胖，所以會控制在『4字頭』。」靠長年累積的飲食習慣，讓她既能滿足口腹之慾，又能維持理想體型。

韓版孫芸芸的凍齡秘密！45歲「三寶媽」李瑤媛不科學美貌大公開：靠保濕、半身浴、空中瑜珈打造少女體態

李瑤媛保養方法：空中瑜伽＋高爾夫，運動讓美貌有續航力

運動對李瑤媛來說不是壓力，而是生活的一部分。她喜歡高爾夫球與空中瑜伽，透過運動強化核心與肌肉延展，也能達到身心放鬆的效果。她也笑說運動完自然想吃得健康，因為「不想辜負剛燃燒的熱量」，久而久之變成一個良性循環。也難怪她無論是穿戲服或私服，體態總是優雅挺拔。

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李瑤媛保養方法：保濕補水是抗老關鍵，肌膚彈潤不鬆垮

李瑤媛曾在訪談中分享，皮膚太乾的話就容易看起來有年紀，因此她每天都會做好「基礎保濕」與「抗老修護」。她偏好選擇含有補水、緊緻成分的保養品，維持肌膚的含水量與彈性。從她的IG美照可見，零毛孔、膚質水嫩，整體狀態簡直減齡20歲，讓人完全看不出她是45歲三寶媽。

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關鍵字：

周刊王, 李瑤媛, 凍齡

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