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百香果助排便、芒果能助眠！營養師：夏季水果營養超乎想像

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▲▼營養師曝「夏季水果營養好處」 。（圖／Unsplash）

▲西瓜不僅能補水，對健康也有諸多好處。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

營養師都說吃當季的水果最好，而夏季就是盛產各種熱門水果的季節，每種都香甜又多汁，哪一種水果是你的心頭好呢？

#大目釋迦 熱量99kcal

釋迦富含礦物質鉀，有效幫助降血壓、消水腫，其中內含維生素C含量極高，僅次於芭樂，不僅能幫助亮白淡斑，更有助於提升抵抗力，而葉酸則可以維持胎兒健康發育。

▲▼營養師曝「夏季水果營養好處」 。（圖／Unsplash）

#香蕉 熱量84kcal

香蕉被稱為快樂食物，富含礦物質鎂，可以穩定神經、提升睡眠品質，葉黃素則能保護眼睛健康，色胺酸幫助製造快樂荷爾蒙血清素，進一步緩解憂鬱情緒。

#龍眼 熱量79.9kcal

龍眼內含類黃酮，有效幫助抗氧化、消炎，維持血管健康，鐵質則能幫助紅血球生成，改善女性缺鐵症狀，維生素則能幫助鐵質吸收。

▲▼營養師曝「夏季水果營養好處」 。（圖／Unsplash）

#荔枝 熱量68kcal

荔枝內含有機酸，能調整腸道菌叢、幫助吸收其他營養素，礦物質鉀有效降血壓且消水腫，不過荔枝的糖分偏高，一次吃5-6顆就好。

#百香果 熱量64kcal

百香果富含類黃酮，能幫助抗氧化、對抗自由基，有消炎作用，內含的膳食纖維可以幫助腸胃蠕動，達到排便順暢，此外百香果酸甜又解膩，低GI特性也能幫助血糖穩定。

▲▼營養師曝「夏季水果營養好處」 。（圖／Unsplash）

#紅肉火龍果 熱量48kcal

內含茄紅素，有效抗氧化、對抗自由基，幫助抵抗紫外線，內含豐富膳食纖維，幫助排便順暢，營養師高敏敏也提醒，吃完火龍果之後，尿液和便便會變成紫紅色是正常的。

#愛文芒果 熱量41kcal

芒果中含有維生素A，可幫助保護肌膚、眼睛健康，礦物質鎂可以穩定神經、提升睡眠品質。

▲▼營養師曝「夏季水果營養好處」 。（圖／Unsplash）

#哈密瓜 熱量30kcal

內含β-胡蘿蔔素，有效保護皮膚、眼睛健康，葉酸可以維持胎兒健康發育。

#西瓜 熱量32kcal

內含瓜氨酸，有效調節血壓、減少血管硬化，茄紅素則能有效抗氧化、對抗自由基，幫助抵抗紫外線。

▲▼營養師曝「夏季水果營養好處」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

夏季, 水果, 營養

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