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專家傳授「韓妞穩膚保養3招」　有效解救夏季敏感

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記者曾怡嘉／台北報導

高溫悶濕的夏天讓膚況不穩，，白天外出迎戰炙熱豔陽，回到室內卻又直吹冷氣，劇烈溫差讓肌膚無所適從，不只容易出油冒痘，還可能出現乾癢、刺痛、膚觸粗糙等一連串敏感反應，這時候該怎麼辦？聽聽保養專家柳燕老師怎麼說。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

對於天生屏障偏薄的亞洲肌膚而言，在季節轉換、作息不穩時更是反覆發作。面對這些夏日肌膚難題，韓系敏弱肌保養一理潤邀請美容專家柳燕老師，結合自身專業經驗與對韓系保養趨勢觀察，分享敏弱肌族群在氣候變化、作息壓力等情境下的保養對策。

柳燕老師分享，現代人肌膚面臨環境污染、壓力與氣候劇變等多重挑戰，肌膚常出現脫屑等不穩定反應。因此韓系保養市場近年逐漸轉向簡化，強調使用低敏、親膚且來源天然的成分，以減少肌膚不必要的刺激與負擔，回歸穩定健康狀態，同時也示範簡單實用的韓妞穩膚心法。

#雙重清潔

先使用深層淨透潔顏油溶解彩妝與髒污，再以深層淨透潔顏泡沫溫和帶走多餘油脂與毛孔殘留，實現卸妝與洗臉分工，減少肌膚摩擦與刺激。

#拍水補水

以舒敏保濕精華露進行「三至五層拍水法」，每層輕拍幫助吸收、提升含水量，讓肌膚像喝飽水般澎潤透亮，為後續鎖水打好基礎。

#鎖水修護

最後舒敏保濕乳液形成防護屏障，鞏固水分、減少敏感反覆發生，打造柔嫩穩定的膚況。

推薦單品

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲一理潤 神經醯胺 舒敏保濕精華露，250ml，800元。

精華液般的水潤質地，濕敷塗抹都適合，水感精華質地，快速滲透吸收，肌膚無負擔。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 五月玫瑰卸妝水，75ml，1,700元。

以五月玫瑰精萃為基底，融合金盞花純露的舒緩力、睡蓮的潤澤成分，以及蓮花的抗氧能量，輕柔卸除彩妝與雜質。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 肌安平衡修護乳，40ml，1,580元。

結合適應原植物灰毛豆、橄欖萃取角鯊烷、甘草萃取與橙花花水，溫和舒緩乾燥、泛紅、搔癢等肌膚不適壞情緒，穩定失衡膚況、

關鍵字：

肌膚保養, 敏弱肌, 韓系保養, 夏季護膚, 美容專家

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