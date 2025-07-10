天天敷「功能型」面膜恐傷膚！5個常犯的「敷面膜錯誤」一次看　

▲敷面膜時間不能貪多。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人喜歡敷面膜來保養肌膚，方便又速效，但若方法不對，效果可能大打折扣，甚至造成肌膚負擔。盤點常見的敷面膜錯誤，你也中了嗎？

#敷太久

許多人以為面膜敷越久越有效，其實超過建議時間（通常15-20分鐘）反而會讓面膜變乾，吸走肌膚水分。建議依照產品說明的建議時間，太長或是太短都不好。

#不清潔就直接敷

敷面膜之前應確保肌膚為清潔狀態，若沒清潔可能會因為毛孔內的髒汙阻礙精華吸收，甚至引發痘痘或粉刺。建議面膜前先做好卸妝、洗臉，才能讓面膜功效發揮最大值。

#天天密集敷面膜

不少女星都倡導天天敷面膜，但若是過度頻繁敷功能性面膜，像是如美白、抗老型，可能造成肌膚敏感或角質層受損。若想要天天敷可選擇保濕型面膜，強調功能型的面膜則建議一周敷1-2次。

#亂搭配保養品

現在酸類產品很夯，但是切勿在面膜之後再使用高濃度酸類或去角質產品，可能刺激肌膚，引起泛紅或脫皮。建議面膜後搭配溫和型保養品搭配鎖水乳液或乳霜就好。

#邊敷邊做家事或講電話

敷面膜的最佳狀態是躺著，動來動去會導致面膜與肌膚無法緊密貼合，影響吸收效果，也可能造成面膜滑落。