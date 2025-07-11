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美妝跨界掀話題！ALLIE×得正、nomel×KURE8讓你喝飲料拿好康

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記者曾怡嘉／台北報導

迎接陽光正盛的夏日，美妝品牌紛紛和飲品推出跨界合作，日系防曬品牌 ALLIE攜手得正，推出期間限定三重限量好禮，而台灣保養品牌nomel則是邀請KURE8聯手打造夏日限定飲品，將哈密瓜的香甜、檸檬的清爽釀入每一口氣泡裡。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

日系防曬品牌ALLIE跨界結合得正果茶系飲品的沁涼口感，打造兼具機能與感官的盛夏美好體驗，7/1-7/31於指定通路推出三重限量好禮，打造今年盛夏必備的清爽儀式，從肌膚到味蕾，全方位守護生活節奏，陪你自在迎接陽光不怕黑。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

凡購買指定飲品(甘蔗春烏龍L/香橙春烏龍L)，即贈ALLIE防曬體驗包、ALLIE×得正聯名杯套、ALLIE 50元優惠碼(多入組、mini不參與優惠)，讓夏日的防曬與飲品一同隨行。凡於得正門市消費滿299元(不限飲品品項)，即贈ALLIE×得正聯名隨身鏡乙個，於指定通路購買ALLIE產品，即可獲得得正飲品優惠券。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

台灣保養品牌nomel 為迎接品牌創立 6 周年，攜手手工鮮釀康普茶品牌 KURE8 聯手打造一款夏日限定飲品-哈哈檸檬 精釀康普茶，將哈密瓜的香甜、檸檬的清爽，釀進每一口氣泡裡。

▲▼美妝跨界飲品。（圖／品牌提供）

這杯專為炎炎夏日打造的清爽風味，結合康普茶清爽低負擔、促進消化的健康益處，與 nomel 幫助大家擁有健康發光肌的溫柔堅持，凡活動期間至 KURE8 任一門市購買任一飲品，即可獲得專屬新朋友加碼禮-新會員150元購物金。

關鍵字：

美妝, 飲品, 聯名合作, 夏日, 限定

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