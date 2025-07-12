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最講不聽的星座Top5公開！牡羊、水瓶上榜的原因超中肯

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▲▼最講不聽的星座Top5公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲許多星座總要得到教訓才肯回頭思考。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些星座天生個性固執、自我意識強，當他們認定一件事後，就很難聽進別人的建議。以下是「最講不聽的星座排行榜Top5」，一起來看看有那些星座上榜了！

#第1名 金牛座

金牛座一旦下定決心，就很難改變。他們認為自己已經反覆思考過，不需要別人再說什麼，因此即使旁人提出更好的方法，金牛也會選擇堅持，並非故意唱反調，而是認為信任自己比什麼都重要。

▲▼最講不聽的星座Top5公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#第2名 水瓶座

水瓶座常活在自己的邏輯世界裡。他們很有主見，甚至帶點叛逆，只要覺得你想「管」他，就更不可能聽進去。他們認為每個人都應該有自己的方式處理事情，過度干涉反而讓他們反感。

#第3名 獅子座

獅子座的自尊心非常強，一旦有人對他們的決定提出質疑，就會讓他們覺得被挑戰。他們很難低頭承認錯誤，也不願示弱，即使內心有所動搖，表面上還是會硬撐到底。

▲▼最講不聽的星座Top5公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#第4名 天蠍座

天蠍座一向有主見，他們不輕易相信別人，更不輕易改變自己的想法。他們會默默評估你說的話值不值得參考，但若一開始覺得你不夠可信，就會完全關閉「聽取意見」的可能性。

#第5名 牡羊座

牡羊座個性衝動直接，習慣先做了再說。他們有時太過相信直覺，不耐煩聽長篇大論。當他們熱血上頭時，就算旁人再怎麼勸，還是會照自己的方式走，直到碰壁才會願意回頭思考。

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