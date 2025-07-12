做好「生理期保養」減緩不適　少吃辛辣刺激、避免情緒波動　

▲生理期更該細心呵護身體。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

女生生理期期間，身體和心理尤其感受敏感與脆弱，不只是肚子悶痛不適，就連膚況也不是很穩定，做好以下生理期保養重點，不僅有助於緩解不適，還能維持身體健康。

#保持身體溫暖

經期期間子宮收縮會導致腹痛，若再受寒則症狀會更明顯，因此應避免喝冰飲、吃生冷食物，並可適當使用熱水袋敷腹部，促進血液循環，減少經痛發生。

#飲食補充養分和水分

建議多攝取富含鐵質的食物，如紅肉、菠菜、黑豆等，以防止因經血流失導致的貧血。此外，也可適量補充維生素B群與鎂，幫助穩定情緒與放鬆肌肉。避免高油脂、辛辣或刺激性食物，以免加重經期不適或引起腸胃不穩。

#適度運動與休息並重

經期不需要完全臥床不動，反而可以進行輕鬆的伸展或散步，有助於舒緩經痛與放鬆身心。但也要確保有充足睡眠與休息時間，讓身體有足夠的能量應對荷爾蒙波動。

#情緒管理也很重要

生理期由於荷爾蒙變化，經期容易情緒起伏，應避免壓力過大或情緒激動，家人與朋友的體諒與陪伴也是重要的支持。

#注意私密處清潔與衛生

應勤換衛生棉，保持乾爽，避免感染；如有異常經血量、異味或疼痛劇烈等狀況，應及早就醫。