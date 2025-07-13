美周記／頂級護膚會全台巡迴！最珍稀原液、天皇御用草藥　全面抗老有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

保養品牌推出護膚療程，透過專業的手技或是更精純的配方，幫助肌膚提升到更加細緻、飽滿的層次，甚至與高級飯店合作，打造舒適療癒的放鬆空間，讓粉絲可以體驗到最完整、高效率的養護過程，以下就分享多個厲害的肌膚護理，立刻預約起來。

＃資生堂 極上御藏夏藏呵護會

資生堂旗下極上御藏傳奇系列一直是品牌科研配方都極致頂級的系列，核心成分來自天皇御用的「傳奇延命草」，選用瀨戶內海的頂級阿古屋珍珠精萃，搭配綠色蠶絲蛋白「綠鑽絲」，可以全方位激活肌膚抗老能量，搭配日本空運來台的最新肌膚檢測儀，可以更全面瞭解肌膚狀態並且加以改善。

＃肌膚之鑰 光采日式沙龍

肌膚之鑰對於肌膚提供完美光采狀態，結合傳統東方醫學中穴道與經絡按摩舒展，搭配4種專家手技以極致頂奢的精質乳霜為肌膚導入滋養潤澤，更首度使用全新精萃光采激光修護露，加強保濕水潤肌底，從清潔到防曬總共6道經典明星單品全新啟動肌膚活力。

＃LA MER SPA de La Mer

奇蹟活凝金萃原液可謂是LA MER品牌核心級的最頂級成分，貫穿在系列保養品之中，每一管須歷經3至6個月發酵萃取才能製作完成，更是經典乳霜不可缺少的有感配方之一，以此作為SPA護膚饗宴的精隨，搭配專業的按摩手技與晶石導入，立刻散發澎潤光彩。

＃悠美診所 高階肌膚管理

根據每位顧客肌膚狀況與需求，提供個人化保養建議，包含淺中深三種不同層次的護理方案，比如：表層肌膚常見的乾燥暗沉、中層肌膚容易出現的彈性等，都可以提供合適的美肌養護。搭載原廠授權之肌膚保養設備以及專業保養團隊，讓愛美更安心。

＃Revive spa盎然 療癒。舒壓

現代人生活節奏快速、容易感受到緊繃壓力，導致難以入睡、淺眠等狀況，因此，盎然與英國天然配方英草社攜手，針對個人身體狀態調製出專屬配方精油，透過嗅吸、專業的按摩手技，可以幫助全身放鬆，更搭配頭部撥筋可以舒緩緊繃狀態，幫助後續提升睡眠品質。

