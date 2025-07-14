HOKA開藍色咖啡廳！聯手陳冠希CAFEAO跑者必喝限定「柑橘氣泡飲」

記者鮑璿安／綜合報導

從運動場跑進城市巷弄，機能跑鞋品牌HOKA 用一杯咖啡拉近與跑者之間的距離！以全新 2025 年度主題「Together We Fly Higher」為靈感，首度攜手陳冠希創立的台北潮流咖啡廳 CAFEAO打造期間限定合作，不僅有專屬聯名飲品、藍色主題空間與跑步挑戰任務，邀請城市旅人一同感受。





▲HOKA x CAFEO 期間限定聯名活動日起至7月31日，凡於 CAFEAO 店內拍照打卡或完成指定跑步任務，即可享聯名飲品及餐點限量優惠，7/19（六）與 7/27（日）也將舉辦兩場跑聚活動。（圖／品牌提供）

CAFEAO 門市煥然一新，以 HOKA 標誌性的蔚藍色調貫穿牆面與地板，並將「跑道」圖樣延伸至戶外平台，本次聯名更推出兩款夏季限定飲品：「Sunnywake」以濃縮咖啡結合檸檬卡士達打造晨跑醒腦層次；「Wave」則以氣泡檸檬結合藍柑橘果凍，呼應品牌飛行靈感，口感清爽沁涼。另有專為跑者設計的能量餐點「AO ace Toast」同步販售，從補給到情緒連結一次到位。

店內設有故事牆與互動明信片區，邀請消費者寫下給「支持者」的話語，現場更設有「HOKA Story Post」專屬郵寄服務。除品牌空間設計外，HOKA 也延續「Together We Fly Higher」主題，邀請甫獲 2025 IRONMAN 澎湖總冠軍的鐵人李瑋，與台灣首位視障 IRONMAN 阿興攜手出戰即將登場的 IRONMAN 70.3 墾丁賽事，兩人透過陪跑繩建立默契與節奏，品牌亦將陸續釋出更多品牌好友的感人故事。

同場加映

▲園區中的Lab 10與Restaurant 12率先登場，分別以東西合璧的茶食實驗空間與環島海味為靈感的玻璃廚房開啟五感之旅。（圖／品牌提供）



台北陽明山靜謐綠意間，一處融合建築設計、生活哲學與五感體驗的美學空間YMS by onefifteen悄然誕生，延續初衣食午onefifteen對「美好生活」的堅持，這座坐落於美軍宿舍H-2區的園區，以美國1950年代中世紀現代主義為核心語彙，成為全新複合式生活美學場域。從大片落地窗灑落的陽光，到室內精選美國經典家具品牌Herman Miller的設計作品，如Eames椅與George Nelson燈具，每一處細節皆蘊含高度的生活品味。園區中的Lab 10與Restaurant 12率先登場，分別以東西合璧的茶食實驗空間與環島海味為靈感的玻璃廚房開啟五感之旅。Lab 10更巧妙融合東方茶道與現代咖啡文化，搭配捷克水晶品牌ARTĚL訂製茶具與黃銅手沖架，呈現品茗與社交兼容的當代茶敘。