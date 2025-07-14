營養師曝「壽司熱量圖鑑」　提醒「薑片」吃太多也會胖

▲營養師教你聰明吃壽司。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的天讓人沒有食慾，不少人會選擇吃壽司，營養師高敏敏表示，其實只要吃到四盤壽司，熱量差不多就是一碗白飯，要注意千萬別一盤接著一盤，壽司熱量圖鑑一次看！

#壽司熱量圖鑑（每1顆的熱量估算，旗魚鬆細卷為2顆一份）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

堅果稻荷（1顆）175kcal

奶油鮭魚（1顆）136kcal

稻荷（1顆）100kcal

鮪魚沙拉（1顆）84kcal

旗魚鬆細卷（2顆）81kcal

玉米沙拉（1顆）kcal

炙燒焦糖鮭魚（1顆）75kcal

炙燒鮭魚佐羅勒起司（1顆）68.5kcal

玉子燒（1顆）67.5kcal

鹽蔥海老（1顆）65kcal

龍蝦沙拉（1顆）62kcal

生鮭魚（1顆）60kcal

烤鯖魚（1顆）59kcal

鹽醋漬鯖魚（1顆）57.5kcal

紅魽（1顆）56kcal

甜蝦軍艦（1顆）53.5kcal

炙燒鮭魚肚（1顆）47.5kcal

蟹膏軍艦（1顆）44.5kcal

旗魚（1顆）43kcal

鮪魚（1顆）43kcal

干貝（1顆）43kcal

北寄貝（1顆）42kcal

鮭魚卵（1顆）42.5kcal

蟹肉棒（1顆）41kcal

山葵章魚（1顆）39kcal

蝦味魚卵（1顆）38kcal

鮮蝦（1顆）36kcal

蘆筍手捲（1個）35kcal

蒲燒鰻魚（1顆）35kcal

花枝（1顆）34kcal

營養師高敏敏分享，熱量最高的壽司都是有加沙拉醬、起司或是甜豆皮的，若是挑選魚肉、蝦、花枝都很OK，關鍵在於壽司飯有加糖、加醋，如此一來醣量就悄悄加上去，再加上有些壽司是用炸的，吃幾顆默默就變成熱量炸彈。

那麼要如何吃才能熱量不超標呢？營養師建議可先挑比較單純的壽司，像是鮮蝦、魚、花枝等不加醬的最好，接著可以再補充毛豆、茶碗蒸幫助穩定血糖，而甜的飲料、甜點能不吃就別碰，最後也要提醒大家，壽司附的薑片雖然很解膩，但其實那是「醃漬薑」 裡面也有糖，切勿吃過量。