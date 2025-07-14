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營養師曝「壽司熱量圖鑑」　提醒「薑片」吃太多也會胖

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▲▼營養師：夏日吃壽司藏熱量陷阱　 。（圖／Unsplash）

▲營養師教你聰明吃壽司。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的天讓人沒有食慾，不少人會選擇吃壽司，營養師高敏敏表示，其實只要吃到四盤壽司，熱量差不多就是一碗白飯，要注意千萬別一盤接著一盤，壽司熱量圖鑑一次看！

#壽司熱量圖鑑（每1顆的熱量估算，旗魚鬆細卷為2顆一份）

▲▼營養師：夏日吃壽司藏熱量陷阱　 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

堅果稻荷（1顆）175kcal
奶油鮭魚（1顆）136kcal
稻荷（1顆）100kcal
鮪魚沙拉（1顆）84kcal
旗魚鬆細卷（2顆）81kcal
玉米沙拉（1顆）kcal
炙燒焦糖鮭魚（1顆）75kcal
炙燒鮭魚佐羅勒起司（1顆）68.5kcal
玉子燒（1顆）67.5kcal
鹽蔥海老（1顆）65kcal
龍蝦沙拉（1顆）62kcal
生鮭魚（1顆）60kcal
烤鯖魚（1顆）59kcal
鹽醋漬鯖魚（1顆）57.5kcal
紅魽（1顆）56kcal
甜蝦軍艦（1顆）53.5kcal
炙燒鮭魚肚（1顆）47.5kcal
蟹膏軍艦（1顆）44.5kcal
旗魚（1顆）43kcal
鮪魚（1顆）43kcal
干貝（1顆）43kcal
北寄貝（1顆）42kcal
鮭魚卵（1顆）42.5kcal
蟹肉棒（1顆）41kcal
山葵章魚（1顆）39kcal
蝦味魚卵（1顆）38kcal
鮮蝦（1顆）36kcal
蘆筍手捲（1個）35kcal
蒲燒鰻魚（1顆）35kcal
花枝（1顆）34kcal

▲▼營養師：夏日吃壽司藏熱量陷阱　 。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏分享，熱量最高的壽司都是有加沙拉醬、起司或是甜豆皮的，若是挑選魚肉、蝦、花枝都很OK，關鍵在於壽司飯有加糖、加醋，如此一來醣量就悄悄加上去，再加上有些壽司是用炸的，吃幾顆默默就變成熱量炸彈。

▲▼營養師：夏日吃壽司藏熱量陷阱　 。（圖／Unsplash）

那麼要如何吃才能熱量不超標呢？營養師建議可先挑比較單純的壽司，像是鮮蝦、魚、花枝等不加醬的最好，接著可以再補充毛豆、茶碗蒸幫助穩定血糖，而甜的飲料、甜點能不吃就別碰，最後也要提醒大家，壽司附的薑片雖然很解膩，但其實那是「醃漬薑」 裡面也有糖，切勿吃過量。

關鍵字：

壽司, 營養師, 熱量, 食材, 健康

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