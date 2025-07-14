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越睡越累？揭開現代人睡眠「多夢原因」　原來和睡前進食也有關

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▲▼揭開現代人睡眠「多夢原因」。（圖／Unsplash）

▲現代人生活壓力大，多夢睡不飽成為許多人的困擾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

現代人睡眠品質普遍不佳，熬夜晚睡已成常態，而多夢也是許多人睡眠中常見現象，尤其在壓力大、作息不規律的情況下更容易發生。雖然做夢是正常的生理現象，但若夢境頻繁且醒來後感到疲憊，則需要正視與調整，以下是幾個多夢原因，原來太晚進食也有關。

#壓力與焦慮

當大腦在白天承受過多壓力、情緒未能釋放，夜間容易反覆喚醒並進入快速動眼，這時便會頻繁做夢。

#作息不規律

日夜顛倒或是熬夜都會打亂生理時鐘，讓大腦無法進入深層睡眠，也會增加做夢次數。

#睡前進食

像是睡前吃太飽、喝含咖啡因或刺激性飲料，會使大腦活躍而影響睡眠深度。

#藥物影響

一些藥物影響（如抗憂鬱劑）或是神經系統疾病也可能導致多夢。

▲▼揭開現代人睡眠「多夢原因」。（圖／Unsplash）

想要預防多夢，第一步需要建立良好作息，固定時間睡覺與起床，讓身體習慣進入穩定的睡眠節奏。其次，睡前避免使用3C產品與工作，給大腦足夠放鬆時間，也可以透過冥想、深呼吸或泡溫水澡來幫助放鬆。飲食方面，避免晚餐過於油膩或太晚進食，睡前也不宜喝含咖啡因飲料。若壓力來源難以排解，建議與信任的人傾訴或尋求心理諮詢協助。

關鍵字：

睡眠, 多夢, 作息, 壓力, 飲食

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