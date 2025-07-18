縮短吹髮時間！熱門「快乾梳子、快乾噴霧」推薦　寶雅、大創就能買到

文／美人圈

夏天絕對是吹髮地獄！尤其頭髮長、髮量豐厚的人，幾乎都是一邊吹乾、一邊流汗，想解決這種狀況，推薦試試「快乾梳子」與「頭髮快乾噴霧」！藉由簡單的原理，就有效縮短吹頭髮時間，且髮絲柔亮不毛躁、輕盈又蓬鬆。最棒的是，快乾梳子在寶雅、大創、唐吉訶德就能買到，BEAUTY編還貼心列出適合族群，不怕踩雷買錯。

快乾梳子原理

相信大家有過類似經驗，當頭髮有濕氣時，髮絲會層層堆疊，一般梳子的梳齒密度高，即便加上手一邊撥動，也不利水分蒸發，反而會出現外層乾了、內層沒乾的情況，因而需要花費多一點時間來吹頭髮。而快乾梳子的原理，是藉由增加梳齒的間距與特殊的結構，讓吹風機的熱風更容易通過、增加與空氣的接觸面積，以加速頭髮水分的蒸發，進而達到縮短吹頭髮的時間！

▲快乾梳子能縮短吹頭髮的時間。（圖／IG@wetbrush_tw）

快乾梳子有效使用方式

想讓快乾梳子發揮最大值，有感縮短吹頭髮的時間，BEAUTY編統整出以下心得：

1. 洗完頭就立刻吹

一直用毛巾包裹著頭髮，反而會讓整個頭髮悶住、定型，變得更難以吹整，失去蓬鬆感，還有可能因頭皮濕氣過重，而出現感染、發癢等頭皮困擾。

2. 邊梳邊吹

想要最大化快乾梳子的效能，除了吹整前先將頭髮好好梳開、將頭皮髮絲梳鬆，更推薦要邊梳邊吹，才能讓熱風增加與空氣的接觸面積，加速水分蒸發，快速吹乾頭髮。

3. 搭配「頭髮快乾噴霧」

如果想更快吹乾，很推薦入手「頭髮快乾噴霧」，在吹頭髮前，均勻噴灑在髮根至髮梢，透過噴霧中的成分先帶走一部分水分，再加上快乾梳子雙管齊下，乾得更快！

▲頭髮快乾噴霧搭配快乾梳子雙管齊下，乾得更快。（圖／IG@healingbird_official）

2025快乾梳子推薦：大創快乾髮梳

適合族群：粗硬髮、豐厚髮量

台灣大創就能買到！共推出兩款尺寸，最大的優勢在於價格極甜，整體握感相對較硬，因而更友善粗硬髮、豐厚髮量的族群，梳子尾端還附有清潔梳，方便清潔卡在梳子上的落髮，更貼心推出摺疊款，外出攜帶超方便。此外，由於長時間吹風機高溫吹拂，這款用到後期容易把手變黏，介意者須留意。

▲大創快乾髮梳，NT$49。（圖／IG@daiso_taiwan）

示範影片

2025快乾梳子推薦：唐吉訶德FUGU速乾吹髮梳

適合族群：柔軟髮質、稀疏髮

唐吉訶德這款也被推爆！乾濕兩用，結合吹風與造型功能，一邊吹乾一邊梳順頭髮，省時又方便，且使用後，頭髮明顯蓬鬆輕盈。底部也貼心附清潔梳，輕鬆處理卡在梳子上的細小髮絲，與大創款相比，這款整體更為「柔軟」，適合相對柔軟的髮絲。

▲唐吉訶德FUGU速乾吹髮梳（紫色／粉色），NT$199。（圖／IG@dondondonkitw）

2025快乾梳子推薦：Wetbrush 專業速乾蓬鬆骨梳

適合族群：細軟髮、易打結髮絲、乾燥髮、漂髮

寶雅買得到，髮絲越梳越亮！不僅讓髮絲速乾，最大優點梳齒部分會隨著梳理方向不同而彎曲，讓每一根髮絲都變得更加柔順、不毛躁，且輕鬆梳開打結髮絲，美國更實驗證實這款能減少斷髮45%，網友大推：「每次去海邊頭髮都會大打結！但用這款一定梳得開，而且不會痛。」相當友善容易打結的髮絲類型。

▲Wetbrush 專業速乾蓬鬆骨梳，NT$428。（圖／IG@wetbrush_tw）

2025快乾梳子推薦：宜得利3D PRO鏤空彈力梳

適合族群：豐厚髮量

宜得利也買得到快乾梳子！對比妝樣玫瑰金色那款，這款黑色的最外圈整個包覆起來，不怕在梳頭過程中導致髮絲卡住，搭配螺旋式的縷空空隙設計，減少熱風直接吹到頭皮，有效加快乾燥速度，並搭配圓滑按摩頭，不擔心傷到頭皮。此外，這款一根根的髮梳長度相對較長，更友善豐厚髮量的族群，幫助有效梳開大量頭髮。

▲宜得利3D PRO鏤空彈力梳 ，NT$179。（圖／宜得利）

只靠快乾梳子還不夠？beauty編私心推薦加入「縮時噴霧」，更有感縮短吹髮時間，不怕滿頭大汗！

2025頭髮快乾噴霧推薦：Saborino涼感縮時噴霧

日本有名的「早安面膜」推出涼感縮時噴霧！加入快乾成分，呵護髮絲的同時也縮短吹頭髮的時間，並帶有舒適的涼感，一解夏季的難耐高溫，使用方式很簡單，將頭髮擦至不滴水狀態，接著搖勻該噴霧並從髮根噴到髮梢，最後以熱風吹乾即可。

▲Saborino涼感縮時噴霧。（圖／IG@bcl_company_official）

2025頭髮快乾噴霧推薦：SQUSE ME涼感縮時噴霧

去日本必買再加一！這款同樣結合涼感與快乾，讓吹頭髮變得不那麼痛苦，香氣上是輕盈舒爽的柑橘香氣，並添加夜間保養成分，讓髮絲變得柔軟、蓬鬆，且不因與枕頭摩擦就變得毛躁，日本網友大推：「染髮可以用！顏色掉比較慢，而且涼感很持久～」

▲SQUSE ME 涼感縮時噴霧。（圖／IG@_squseme_）

2025頭髮快乾噴霧推薦：AVEDA縮時護髮霧

不想要有涼感，也暫時沒有到日本旅遊的打算，不妨試試AVEDA推出的這款！結合90%花植成分和空氣力學原理，可加速吹乾頭髮，並透過玉米油、椰子油達到清爽的潤髮效果，吹整完的髮絲乾爽柔亮、零毛躁感，且髮根變得蓬鬆立體不扁塌。

▲AVEDA 縮時護髮霧 200ml，NT$1,500。（圖／IG@avedataiwan）

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