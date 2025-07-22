安格斯12星座一周運勢7／21-7／27　獅子易陷入爭議、天蠍可能舊情復燃

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座這周的煩燥感除了源自水逆，還有太陽移位之下形成的正負矛盾狀態，此時感情上「心動很容易，進展卻反覆」，單身羊容易因一句話、一次曖昧眼神而蕩漾；但卻容易將接收到訊息錯誤判讀，建議遇到不明所以的回應別太快灰心，多點空間理解。親友之間有小誤會也要及時說明，別讓隔閡蔓延。

金牛 4.21～5.20

太陽給予了強而有力的溫暖力量，但水逆效應卻又為大環境拋下了不確定的信息，這周金牛座偏向「內心需求與親密安全感」的探索，能讓單身金牛感到安心、談得來的人，很可能是深交多年的好友知己。此外，水逆也會為金牛帶來前緣舊事重啟，或讓你意外發現親密圈有人暗戀你已久的情況，感情和人際彷彿有大大小小的盲盒等你一一拆解。

雙子 5.21～6.20

雙子主副宮位的變動讓這周單身雙子的情路上顯得既孤單又燦爛，桃花強勁，能在社交場合、同事聚會、社群互動中展現魅力，然而水逆很可能讓曖昧氛圍中因一兩句玩笑或誤會產生摩擦，逼出心機嘴硬的一面，面對人際、社交互動時的小小風雨，建議多一分包容、善用幽默化解。至於穩定交往的雙子，近期適合安排輕鬆聊天、一起討論未來，避免做重大承諾或翻舊帳。

巨蟹 6.21～7.21

上周明明還帶著主角光環的巨蟹座，這周隨著太陽遠離加上水星逆行的登場，感情主題轉向「安心」與「真心」。單身巨蟹易被舊情氛圍撩動，某些已放下的關係也可能面臨重啟。有伴者易在生活的各種實務層面起爭執，此時正是兩方價值觀磨合的好時機，耐心溝通就能突破盲點。閨蜜朋友容易在金錢、物品借還或小幫忙中增進情誼。

獅子 7.22～8.22

獅子座本命宮異常熱鬧，你的吸引力和矚目度飆升，卻也特別容易陷入爭議，尤其在戀愛關係和朋友圈中，單身獅子人氣爆棚，須格外留意話語誤解、過度自信產生的溝通理解落差，建議主動聆聽、不要怕重複說明，才能讓曖昧順利升溫。有伴侶者要小心「自我中心」引發溝通摩擦，比起遊山玩水，反倒適合安排兩人共同回顧舊時回憶、交換心情。

處女 8.23～9.22

太陽與水逆齊落潛意識宮位，處女座這周感情世界進入低調整理，過往心事與煩惱反覆在腦海浮現，也默默成為你情感牛步之源。單身處女座想要遇到有心靈默契的對象不多，需要更細心的觀察尋找。已交往者，建議主動坦承你的不安和焦慮，反而能增進理解與親密感；有誤會不妨用信件、訊息慢慢表達，避免現場吵架。

天秤 9.23～10.22

這周天秤朋友圈與戀情容易出現「舊事回鍋」以致曖昧卡關的情況，前任、舊曖昧或認識很久的人重新對你示好，新舊之間，也可能引發一波選擇性困難，此時你的態度會是關係否能突破曖昧的關鍵，建議多留意對方語氣、給彼此多點耐心。有伴者適合一起參與團體活動、與朋友聚會，關係會因共同經歷而拉近，但切記在大群裡要給另一半足夠安全感。

天蠍 10.23～11.22

忙碌中反能在感情市場中開出紅盤，這周天蠍座感情運勢與職場密不可分，單身天蠍最容易在工作場合、專案合作、職訓課程或由同事朋友介紹下遇到讓你心動的人，尤其是過去有合作、默契佳者可能舊情復燃或友誼升溫。有伴者本周需要協調工作與感情平衡，避免將職場壓力帶回家，建議安排下班後的兩人約會、小旅行或一起下廚，分擔生活瑣事會讓彼此更靠近。

射手 11.23～12.21

射手近期感情邊界擴大再擴大，偏向「跨界交流與冒險」的議題，單身射手以遠距、異地交流為主，容易在旅行途中、異國社群、線上語言交換或課程裡遇到特別合拍的對象，這周若與人談心，會很快發現彼此觀念或夢想共鳴，有機會一拍即合。有伴者適合規劃未來旅行，對話上則要認真傾廳，避免雞同鴨講，別急著辯贏。

摩羯 12.22～1.19

資源宮星象強烈，這周摩羯愛情主題落在「深刻與實在」，單身摩羯可從理財、投資、合作等務實理性的議題出發，進而產生情感連結，你特別容易被有責任感、主動或某些專業人士吸引。不過人際之間借貸、合資等事情，就算是親兄弟也需要明算帳，自己開誠佈公不尷尬，尷尬的就是別人。假期適合財經講座、親密談心或小眾活動，靜中帶旺桃花。

水瓶 1.20～2.18

人際、感情容易出現歪打正著、因禍得福的有趣機緣，藉著合夥、專案合作或參與公開活動等將能提升遇到新戀情的機會，這周的你「與人連結」機會偏多，但說話失誤率也提升，務必關注這個小細節。已有伴侶者，關係中難免有些心結，但只要主動約對方一起做事、解決家事或協助他人，就能讓兩人之間的距離更拉近。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座感情主題圍繞在「日常小事中的溫柔」，單身雙魚易在健身房、健康活動、職場協作或服務場合產生情緣，愈是暖心、善良的對象，愈能觸到你內在的愛苗，至於有伴侶的雙魚，適合透過各式運動、互外活動讓關係升溫，同一個Team的革命情感將更拉近關係。閨蜜則能在日常話題、工作支援中幫你舒壓，扮演了不可或缺的角色。

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