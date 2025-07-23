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電動瑪利歐配樂竟靠5個音符成曲！設限竟是創意最大助手

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文／羅希特．巴加瓦、班恩．杜龐　圖／達志示意圖、幸福文化

為自己設限

現代史中最著名的一位博士，因為一次在麥迪遜大道散步的契機，而在日後揚名立萬。

朋友們都稱呼他為泰德，儘管他沒接受過任何醫學訓練，卻為自己冠上了「博士」的稱號（編按：泰德會以Dr.自稱，有個原由是母親曾希望他成為醫生）。他夢想成為出版作者，卻一連被出版社拒絕了二十七次，令他深受挫折。

終於在1937 年，某天他走在街上，碰到了以前的一位同窗，正好在名為先鋒出版社（Vanguard Press）的公司任職。這位朋友同意出版泰德的處女作《我在桑樹街上看到的一切》（And to Think That I Saw It on Mulberry Street）試試水溫。

沒想到書一上市，旋即熱賣，蘇斯博士（Dr. Seuss）也自此一躍成為家喻戶曉的名人。

十多年後，蘇斯博士當時的編輯威廉．史保定（William Spaulding）提出了一個點子。

靈感,點子,創意,思考,想法,。（圖／達志示意圖）

1950年代，人們愈來愈難啟發孩子們享受閱讀。電視成為難以抵擋的選項，孩子們一個個拋開了書本。史保定詢問泰德寫不寫得出「讓小學一年級生不忍釋卷」的故事—而且僅能從一張不超過三百四十八個詞彙的清單中，挑出最多二百二十五個字來寫。

蘇斯博士接受了挑戰，最後僅以二百三十六個字寫出了《戴帽子的貓》（The Cat in the Hat）。

幾年後，另一位朋友又進一步提出了類似的挑戰，請蘇斯博士僅用五十個特別選出的詞彙寫一本童書。他因此寫出了其豐富職涯中最暢銷的書《綠雞蛋和火腿》（Green Eggs and Ham）。

設限能迫使你拿出更多創意，以有限的資源達到最大的效果。

就如《戴帽子的貓》與《綠雞蛋和火腿》，人類史上最歷久彌新的一些創意作品，就是藉由設下這類有益的限制激發的。

著名藝術家亨利．馬諦斯（Henri Matisse），在人生最後幾年不得不在床舖與輪椅上度過。無法站立也無法再拿畫筆的他，創造了一個新的藝術消遣活動：剪紙。多年後，他以這種自稱為「剪刀繪畫」的方法，創作出了自己最知名的一些作品。

1980年代中期，傳奇任天堂遊戲音樂作曲家近藤浩治（Koji Kondo），為超級瑪利歐兄弟遊戲作原聲帶時，也面對著類似的絕境。他奉命要以最少的數據來作曲，最後他僅以五個重複音符作出了曲子，為避免單調惹惱玩家，這五個音符以出人意表的方式不斷循環。

今日，超級瑪利歐的音樂已公認為史上最佳的電玩遊戲原聲帶之一。

靈感,點子,創意,思考,想法,。（圖／達志示意圖）

上述創作者所面臨的限制能激發更好的點子，是因為它們為創意提供了架構。科學顯示，選項有限時，人就較可能發展出多樣而有創意的解決方式。

當你聚焦於策劃自己的點子時，不妨考慮為自己施加一點創意的限制。比方說，把點子限定在某個特定產業的範圍內如何？

如果僅有不到四十八小時，你能達到多少合理的成就？要記住，你逼迫自己以更少的資源來創新時，就會以嶄新而有趣的方式為點子去蕪存菁。

．如何為自己設限？

實行減法藝術

正如作家安托萬．德．聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的名言所說的：「設計師知道成品十全十美，不是因為再多也僅是錦上添花，而是因為已經減無可減。」請擁抱這個哲學，減少醞釀點子的時間，或減少參與決策的人數。

你也可以限制自己僅使用（或不使用）哪些技術，或是限制可得的預算。

每種選擇都是透過刻意的減法，而使焦點更清晰的例子。

簡潔至上

推特原本的一百四十字限制，使其早期用戶必須先過濾自己的思維，由此激起了一種全新的溝通方法。

這種強制性的限制不容許人娓娓道來，但能協助用戶聚焦於其最重要的那一點。

你也可以採用類似的方法，務求簡潔，並在你所有的交流（從電子郵件到合約）中使用淺白的語言。
 

生活,成長,歷練。（圖／達志示意圖、幸福文化） 

書名：發掘洞見

作者：

羅希特．巴加瓦（ROHIT BHARGAVA）

他的使命是教導世人如何成為非顯見思考者，進而成為心胸更開放的人。他是非顯見公司（Non-Obvious Company）創辦人，之前十五年任職於李奧貝納（Leo Burnett）與奧美（Ogilvy）兩大廣告公司，曾為大型全球品牌主持其品牌策略。

班恩．杜龐（BEN DUPONT）

他是查特萊資本合夥公司（Chartline Capital Partners）共同創辦人與合夥人，此創投基金公司從事企業對企業（B2B）的軟體公司投資。他也是成立於1999年的開放創新公司Yet2的共同創辦人。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 發掘洞見, 生活, 成長, 歷練

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