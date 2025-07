電動瑪利歐配樂竟靠5個音符成曲！設限竟是創意最大助手

文/羅希特.巴加瓦、班恩.杜龐 圖/達志示意圖、幸福文化

為自己設限



現代史中最著名的一位博士,因為一次在麥迪遜大道散步的契機,而在日後揚名立萬。

朋友們都稱呼他為泰德,儘管他沒接受過任何醫學訓練,卻為自己冠上了「博士」的稱號(編按:泰德會以Dr.自稱,有個原由是母親曾希望他成為醫生)。他夢想成為出版作者,卻一連被出版社拒絕了二十七次,令他深受挫折。

終於在1937 年,某天他走在街上,碰到了以前的一位同窗,正好在名為先鋒出版社(Vanguard Press)的公司任職。這位朋友同意出版泰德的處女作《我在桑樹街上看到的一切》(And to Think That I Saw It on Mulberry Street)試試水溫。

沒想到書一上市,旋即熱賣,蘇斯博士(Dr. Seuss)也自此一躍成為家喻戶曉的名人。

十多年後,蘇斯博士當時的編輯威廉.史保定(William Spaulding)提出了一個點子。

1950年代,人們愈來愈難啟發孩子們享受閱讀。電視成為難以抵擋的選項,孩子們一個個拋開了書本。史保定詢問泰德寫不寫得出「讓小學一年級生不忍釋卷」的故事—而且僅能從一張不超過三百四十八個詞彙的清單中,挑出最多二百二十五個字來寫。

蘇斯博士接受了挑戰,最後僅以二百三十六個字寫出了《戴帽子的貓》(The Cat in the Hat)。

幾年後,另一位朋友又進一步提出了類似的挑戰,請蘇斯博士僅用五十個特別選出的詞彙寫一本童書。他因此寫出了其豐富職涯中最暢銷的書《綠雞蛋和火腿》(Green Eggs and Ham)。

設限能迫使你拿出更多創意,以有限的資源達到最大的效果。

就如《戴帽子的貓》與《綠雞蛋和火腿》,人類史上最歷久彌新的一些創意作品,就是藉由設下這類有益的限制激發的。

著名藝術家亨利.馬諦斯(Henri Matisse),在人生最後幾年不得不在床舖與輪椅上度過。無法站立也無法再拿畫筆的他,創造了一個新的藝術消遣活動:剪紙。多年後,他以這種自稱為「剪刀繪畫」的方法,創作出了自己最知名的一些作品。

1980年代中期,傳奇任天堂遊戲音樂作曲家近藤浩治(Koji Kondo),為超級瑪利歐兄弟遊戲作原聲帶時,也面對著類似的絕境。他奉命要以最少的數據來作曲,最後他僅以五個重複音符作出了曲子,為避免單調惹惱玩家,這五個音符以出人意表的方式不斷循環。

今日,超級瑪利歐的音樂已公認為史上最佳的電玩遊戲原聲帶之一。

上述創作者所面臨的限制能激發更好的點子,是因為它們為創意提供了架構。科學顯示,選項有限時,人就較可能發展出多樣而有創意的解決方式。

當你聚焦於策劃自己的點子時,不妨考慮為自己施加一點創意的限制。比方說,把點子限定在某個特定產業的範圍內如何?

如果僅有不到四十八小時,你能達到多少合理的成就?要記住,你逼迫自己以更少的資源來創新時,就會以嶄新而有趣的方式為點子去蕪存菁。

.如何為自己設限?

實行減法藝術

正如作家安托萬.德.聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)的名言所說的:「設計師知道成品十全十美,不是因為再多也僅是錦上添花,而是因為已經減無可減。」請擁抱這個哲學,減少醞釀點子的時間,或減少參與決策的人數。

你也可以限制自己僅使用(或不使用)哪些技術,或是限制可得的預算。

每種選擇都是透過刻意的減法,而使焦點更清晰的例子。

簡潔至上

推特原本的一百四十字限制,使其早期用戶必須先過濾自己的思維,由此激起了一種全新的溝通方法。

這種強制性的限制不容許人娓娓道來,但能協助用戶聚焦於其最重要的那一點。

你也可以採用類似的方法,務求簡潔,並在你所有的交流(從電子郵件到合約)中使用淺白的語言。