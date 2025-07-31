韓韶禧露長腿、手捧臉迷倒粉絲　20萬歐米茄新錶也搶鏡

▲韓韶禧於日本粉絲見面會大露長腿。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

即將於8月2日來台開見面會的南韓女星韓韶禧，人氣紅不讓，她是時尚圈寵兒，身兼法國精品Dior、法國珠寶品牌Boucheron、瑞士名錶歐米茄（OMEGA）品牌大使，出席公開活動經常穿戴品牌作品搏曝光。日前在東京場見面會，她即穿著迷你裙裝大秀美腿，同時搭配208,000元歐米茄新錶，不時露出燦爛笑容或手捧臉的可愛模樣，讓台下粉絲都融化了。





▲韓韶禧手捧臉的可愛模樣讓粉絲融化了。





▲韓韶禧佩戴的歐米茄海馬系列 Aqua Terra 30mm不鏽鋼腕錶，208,000元。

韓韶禧於東京見面會所戴的歐米茄錶，是品牌最新女錶系列海馬 Aqua Terra 30mm不鏽鋼腕錶，外型俐落，搭配太陽線紋薰衣草紫色面盤增添柔美氣息，搭載專為此系列錶款設計的高精準新機芯，內外兼具。





▲韓韶禧盛裝參加Dior 2026早春度假系列活動，仙氣飄飄。（圖／Dior提供）

時尚風格多變的韓韶禧，於東京見面會以俏麗迷你裙裝亮相，日前出席Dior 2026早春度假系列活動，則以仙氣飄飄的透紗長洋裝搭白色Lady D-Joy包款吸睛，至於8月來台會以何種穿搭風格現身，令人期待。

