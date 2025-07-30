陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

▲簡沛恩（左起）、陳美鳳、方馨一起穿丹寧裝遊福岡，展現閨蜜情。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳近日臨時起意，與女星方馨、簡沛恩快閃到日本福岡旅遊，熱愛時尚的她旅遊行頭不馬虎，背著LV（Louis Vuitton，路易威登）135,000元的背包日行萬步，一行人吃吃喝喝好開心，她也不藏私與粉絲分享美食據點。

陳美鳳與方馨、簡沛恩展現姐妹淘好默契，一行人到柳川玩時不約而同穿上丹寧裝，陳美鳳更是一襲丹寧吊帶褲配同色系棒球帽，成功減齡，她的旅遊包也繽紛亮眼，是LV與日本當代藝術家村上隆聯名的Venice背包，包上布滿繽紛的Monogram圖案，並綴以特大金色鎖扣與外置口袋，裝飾與實用性兼具。





▲簡沛恩（左）背香奈兒CHANEL 25大型包，陳美鳳（中）背LV x TM Venice背包。（圖／翻攝陳美鳳臉書）





▲LV與村上隆聯名的Venice背包，135,000元。（圖／翻攝LV官網）

簡沛恩則是背著香奈兒（CHANEL）近來主打的黑色CHANEL 25包，集結菱格紋、皮穿鍊、多口袋等品牌標誌性元素，形塑出Hobo的率性廓形，可輕鬆調節開口處，兩側口袋點綴雙C Logo，整體設計流露時髦風格，大型款約242,900元。

