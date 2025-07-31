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茶包別急著丟！6個再利用的神奇用途　讓居家輕鬆升級

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▲專家揭開「茶包正確沖泡方式」,茶包。（圖／取自pixabay）

▲用完的茶包別丟，有許多妙用能讓生活品質升級。（圖／取自Pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

生活中有些東西往往我們會經常性地忽略，但事實上它比想像中更有用處，如已經泡過熱水的茶包，或者是你喝不完剩下來的茶水，若能知道它們能有效的解決生活中的小麻煩，就能輕鬆升級你的居家人生，一物兩用也更符合永續概念。

消除冰箱氣味
無論使用的是茶包還是已泡開的茶葉，都可以消除冰箱中的雜味，只要放置在一個開放的容器裡，它就能解決那些讓你一點都不時髦的味道。此外，還能放進鞋子裡，也能達到除臭功能，記得放入鞋子前要先曬乾。

▲但冰箱最好別塞太滿以免影響空氣流動。

烤箱去味
將烤箱用刷子把內部的碎屑先清除乾淨，然後用跑過水的茶葉放在烤箱內加熱，就能去除烤箱內混雜的味道。此外，也能用橘子皮代替茶葉，釋放出的橘皮精油，甚至能幫烤箱去除髒污，只要利用餘熱，使用抹布擦拭清潔即可。

▲烤箱混雜的氣味能用茶葉改善。

讓肉質更嫩
喝不完的茶水內有單寧成分，是一種能夠讓肉更軟嫩的催化劑，等放涼後放入肉類醃漬一晚，之後再用烘烤的方式料理，就會有很不錯的效果。

清除地毯臭味
將已經變乾的茶葉撒在地毯上，等候15至20分鐘左右，然後再用吸塵器將茶葉吸乾淨，會顯著的消臭，切記別用濕的茶葉，這樣做會將色素染在地毯上。

▲地毯除臭也有方法。

讓食物更有風味
有些廚師在水煮義大利麵時，會以茶水代替一般的白開水，雖然不會有非常誇張的加分效果，但會讓食物更有一點細膩的風味。

▲用茶水讓麵食更有風味。

清潔手機
喝剩的茶水，不妨用拭紙巾或其他清潔布沾取，拿來擦拭清潔手機表面，不但能保持手機清潔，更會有一股淡雅清香的味道，記得沾取茶水時水分不要過多，以免傷害了電子產品。

▲別忘了手機應定期清潔。

關鍵字：

茶包, 生活小妙招, 環保, 省錢, 神奇

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