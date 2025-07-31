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《朝雪錄》8金句：我更願世間女子皆能待自己如珍寶，不必強求男人珍愛

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▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬、余承恩、沈羽潔領銜主演，以古裝探案劇為背景，改編自《權寵之仵作醫妃》，講述大理寺卿之女秦莞（李蘭迪 飾演）依靠其精湛嫻熟的醫術與勘驗術，攜手世子燕遲（敖瑞鵬飾演）探破懸案，最終使父之冤真相大白的故事，以下的經典台詞分享給你。

1. 九妹妹淑質英才，值得世間最好的男兒愛如珍寶，嫂嫂唯願你此生能締結良緣，琴瑟和鳴。

2. 但我更願世間女子皆能待自己如珍寶，不必強求男人的珍愛。

3. 女子立身不易，若你都不愛惜自己，又豈能讓別人愛惜你呢？

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

4. 只要我不愛她，她就算為我死一萬次，都是錯。

5. 燕某所求是有朝一日，她不需要我相護，便能從心所欲，令世人敬之尊之。

6. 因為從今日起，我不用再把她看成是證據，我也可以問心無愧地送宋娘子走完最後一程了。

7. 醫術與仵作之術都是治病救人，一個是治肉身之病，一個是治人心之病。

▲《朝雪錄》由李蘭迪、敖瑞鵬主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

8. 人死後，血肉髒器不出十天就會變成一灘膿血，你認為最堅硬的牙齒不過十幾天也會脫落，就像你的權勢和虛名，是最早離你而去的。那看似柔軟的頭髮，上百年都不會腐朽，就像是品行和才華，是誰都奪不走的，我倒是要看看是我會因為這些小事痛不欲生，還是你先身敗名裂遺臭萬年。

關鍵字：

古裝劇, 探案劇, 情感交織, 劇情深刻, 經典台詞

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