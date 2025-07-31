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小米首款桌上型洗碗機在台開賣　可洗盤並烘乾1.2萬有找

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▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

▲小米在台推出首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

小米近日在台上市旗下首款「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

除了洗碗機，小米同步推出多款智慧家電新品。其中，「Xiaomi 掃拖機器人 H40」具備10000Pa吸力與拖地功能，搭配5200mAh電池，在標準模式下可運作長達180分鐘，售價8,999元，優惠價7,499元；「Xiaomi 智慧直流變頻循環扇 座地式」則瞄準夏季涼感需求，支援13公尺送風距離與100段風速可調功能，並支援App遠端控制與排程設定，售價2,099元。

搭配新品上市，小米8月同步舉辦「百萬感謝祭」活動。於小米之家單筆消費滿1,200元並在官方Facebook留言曬單，有機會參加Switch遊戲主機與Mini LED大螢幕等獎品的抽獎，單筆消費滿額還可獲贈手持掛燙機、無線吸塵器等限量贈品。

▲全球最小HD投影機「小蘋果U3」台灣上市。（圖／品牌提供）

▲全球最小HD投影機「小蘋果U3」台灣上市。（圖／品牌提供）

若想在租屋小房間打造迷你家庭劇院，或在睡前窩在床上追劇，現在有個更方便的選擇。新一代行動投影機OVO小蘋果U3，主打全球最小HD高畫質機種，重量僅249克，差不多是一支手機的重量，而且小到能直接放進口袋，移動幾乎無負擔。

OVO延續首代小蘋果 U1 熱銷成績，近期在台推出「OVO 小蘋果 HD 獨步版 U3」，升級為HD解析度，清晰度比上一代提升125%，在距離2.6公尺的距離就能投影出最大120吋的大畫面。周末跟朋友在家開投影趴、露營時一邊聽蟲鳴一邊放電影，甚至是在小套房內追劇，都能輕鬆完成。

▲全球最小HD投影機「小蘋果U3」台灣上市。（圖／品牌提供）

此外U3內建自動對焦功能，開機後不用手動調整，支援Wi-Fi 6與藍牙5.4，串流影片、手機鏡像、接藍牙喇叭都可以，投影機內採用的OVO TV系統，提供部分播放內容，不需下載APP也能有影片可看，提供7年內建系統的免費軟體更新，包含介面與功能升級，不用擔心設備用沒幾年就被時代淘汰。OVO小蘋果U3售價16,980元，8／31前早鳥優惠價13,980元。

關鍵字：

小米, 智慧家電, 洗碗機, 家居清潔, 新品上市

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