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「零負評男神」朴寶劍　4部代表韓劇橫跨古裝、現代、時代劇一次補齊

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文／人物誌

2025年Netflix年度話題韓劇《苦盡柑來遇見你》，朴寶劍與IU李知恩首度共演，橫跨半世紀、不同世代的故事情節，朴寶劍再次以真摯演技征服劇迷，退伍後再創演藝新高峰。朴寶劍演員自2011年以電影《盲證》出道以來，朴寶劍憑藉帥氣外型與深厚演技，加上「零負評」出色品行，深受劇組工作人員與觀眾喜愛，現可謂是韓國演藝圈的典範明星。

▲朴寶劍以《雲畫的月光》奪得百想男子人氣賞。（圖／FB@KBS 한국방송）

《雲畫的月光》：朴寶劍、金裕貞領銜演出，化身朝鮮時代的瀟灑世子

《雲畫的月光》以19世紀朝鮮王朝為背景，在這部古裝浪漫劇集中，朴寶劍出演「孝明世子」李韺、金裕貞飾演女扮男裝的洪樂溫；樂溫原為替人解決戀愛難題的專家，因諸多意外反串入宮之後，憑藉自身的聰明才智，為朝鮮王朝解決不少難題。原本對樂溫並不友善的李韺，卻在日以繼夜的相處中，不自覺愛上了樂溫，女扮男裝與世子相戀的王道劇情，讓本劇收視率最高達到22.5%，朴寶劍也以本劇奪得百想「男子人氣賞」。

▲《請回答1988》是「請回答系列」中好評最多的一部。（圖／응답하라 1988 官方臉書專頁）

《請回答1988》：出演年少有為的冠軍棋王，內斂卻善解人意獲封「國民男友」

「請回答系列」中好評最多的《請回答1988》，劇集以80年代的韓國社區為背景，劇情呈現出黃金年代的親情、友情與愛情糾葛。由朴寶劍飾演的崔澤，作為「五人幫」最為內向寡言的成員，卻是年少得志的職業棋士；雖然不善表達，但崔澤擁有善解人心的細膩性格，隨著劇情推進，終於跨出一步追求屬於自己的愛情，並以此收穫「國民男友」的稱號，成為劇迷心中最理想的戀愛對象。

▲《青春紀錄》。（圖／FB@tvN drama）

《青春紀錄》：化身追夢模特兒史彗峻，記錄青春成長的磕磕碰碰

朴寶劍飾演時裝模特兒史彗峻，為了實現站上舞台的夢想而輟學，在勉強餬口的伸展台人生中，始終保持成為演員的初衷；然而，沒有人脈與背景的史彗峻，在這條路上步履維艱。劇中，朴素丹飾演化妝師助理安正河，作為彗峻的忠實粉絲，在一次活動與偶像相認，同樣在青春中舉步維艱的兩人，逐漸發展情愫譜成了彼此的青春紀錄。

▲《苦盡柑來遇見你》令劇迷從首集哭到最後。（圖／取自Netflix ）

《苦盡柑來遇見你》：演出濟州少年梁寬植，跨越時代關於愛的堅韌

高成本時代浪漫劇《苦盡柑來遇見你》，由朴寶劍飾演海產少年梁寬植、IU 李知恩飾演苦命少女吳愛純；劇情橫跨50年代至今，講述出身濟州島的一對青梅竹馬，關於他們的青春、中年與人生晚年。寬植的個性木訥、行動力強，與愛純的外向形成對比，而他也以其方式守護愛純；寬植為愛奉獻一切的選擇，使其活著都困於勞碌之中，直至臨終也仍惦記著愛人，心酸的境遇令海內外劇迷從首集哭到最後。

延伸閱讀

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《你的味道》：姜河那、高旻示攜手主演，屬於精緻韓食的美味浪漫韓劇

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 朴寶劍, 韓劇

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