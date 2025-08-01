安海瑟薇機上敷面膜成最佳代言、妮卡基嫚拿下肌膚之鑰品牌大使

記者曾怡嘉／台北報導

美妝品牌代言人比大咖，安海瑟薇接下資生堂代言邁入第二年，在她人氣加持下，品牌聲量變得更強大，而肌膚之鑰也邀來妮卡基嫚為全球品牌大使，她認為真正的是在生活中選擇忠於自己、擁抱改變，希望將這份信念傳達出去。

女星安海瑟薇終於強勢回歸《穿著Prada的惡魔》續集，這次不再是青澀菜鳥，而是時尚界舉足輕重的實力人物。除了角色進化令人期待，她在最新釋出的劇照中，即便過了18年之後，膚況緊緻透亮、毫無瑕疵，成為討論話題。

而她與資生堂合作也邁入第二年，今年推出全新廣告短片，她在鏡頭前談到：「我相信年齡不是限制，而是更懂得選擇、照顧自己。」她早先也自個人IG分享在機上敷面膜的照片，她使用的就是資生堂激抗痕亮采緊緻面膜，主打10分鐘深層滋潤肌膚，並有效拉提顎線。無論在機艙內、出差、熬夜急救超有感，敷完直接回神、亮起來。

而肌膚之鑰日前也宣布奧斯卡影后妮可基嫚成為全新全球品牌大使，她從影多年獲獎無數，除了出色的演技，強大的意志更是她獲得巨大成功的重要關鍵。肌膚之鑰全球首席品牌執行長橋本女士表示：「我們熱烈歡迎妮可加入肌膚之鑰大家庭。我們相信真正的光采，不只來自肌膚，更來自對世界的承諾與改變的力量。」

妮可表示：「我一直相信，真正的美，是在生活中選擇忠於自己、擁抱改變。我很榮幸加入肌膚之鑰，一起將這份信念傳遞出去。」對肌膚之鑰而言，她不只是全新品牌大使，更是「光采」的具象化身。她的人生旅程證明：真正的美，是透過信念驅動的選擇；真正的光，是讓他人也被點亮的力量，同時也是對「美麗可以改變世界」最動人的證明。