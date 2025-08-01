fb ig video ETtoday search mobile

黃安若披3套高訂婚紗嫁張睿家！LinLi Boutique耗時3個月打造絕美白紗

>

記者鮑璿安 ／台北報導

藝人張睿家與黃安若於8月1日舉辦婚宴，現場星光雲集，而黃安若備受矚目的白紗造型也大有來頭，換上三套由婚紗品牌 LinLi Boutique 精心打造的高級訂製禮服，展現滿滿仙氣和幸福。

▲張睿家&黃安若婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲張睿家&黃安若婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃安若選擇 LinLi Boutique最新系列中最具代表性《浪花低語》白紗，作為教堂證婚與婚宴進場禮服。（圖／記者林敬旻攝）

黃安若選穿 LinLi Boutique 最新代表作《浪花低語 Whisper of Waves》白紗隆重登場，這款作品歷時三個月、動員逾20位匠人手工製作，以三種立體手工花型搭配亮片布、珠鑽與機繡蕾絲堆疊出海浪般的立體視覺效果。搭配五尺長拖擺與九尺同花頭紗，為婚禮揭開夢幻序章。

▲▼ 安若選擇 LinLi Boutique最新系列中最具代表性《浪花低語》白紗，作為教堂證婚與婚宴進場禮服 。（圖／品牌提供）

▲▼ 安若選擇 LinLi Boutique最新系列中最具代表性《浪花低語》白紗，作為教堂證婚與婚宴進場禮服 。（圖／品牌提供）

隨後進入婚宴中段，黃安若換上紫藍煙霧色的《Lilac 紫丁香》，來自品牌花鏡系列，融合手工銀藍裸縫珠條與燒製花片罩層，尾端飾以立體花朵，細節滿滿。整體設計宛如置身花霧中的藝術畫作，充分展現新娘獨特的文藝氣質。送客時刻則由《深海之舞 Ocean》禮服作壓軸收尾，以純白烏干緞為基底，融合魚骨剪裁與手工縫製烏干紗花朵，呈現立體層次，搭配輕盈頭紗，在溫柔與純淨中為婚禮畫下詩意句點。

關鍵字：

婚禮, 黃安若, 明星, LinLiBoutique, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】中華電信

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

容易因愛生恨的三大星座！TOP 1愛得太滿、佔有慾強　有計劃報復背叛者

容易因愛生恨的三大星座！TOP 1愛得太滿、佔有慾強　有計劃報復背叛者

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品

超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」 最不懂避嫌星座Top 3 ！第一名純友誼是擋箭牌　戀愛後界線感失蹤 蔡依林背3,300元小熊包可愛指數破表　與BTS成員V撞同款 趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感 小米首款桌上型洗碗機在台開賣　洗盤還能烘乾1.2萬有找 誠品暑期特拍今起開跑！圖書6本500元、Stanley保溫杯6折起 星巴克今起連2天「全品項第二杯半價」　快閃加碼周四小確幸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面