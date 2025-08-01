黃安若披3套高訂婚紗嫁張睿家！LinLi Boutique耗時3個月打造絕美白紗

記者鮑璿安 ／台北報導

藝人張睿家與黃安若於8月1日舉辦婚宴，現場星光雲集，而黃安若備受矚目的白紗造型也大有來頭，換上三套由婚紗品牌 LinLi Boutique 精心打造的高級訂製禮服，展現滿滿仙氣和幸福。





▲黃安若選擇 LinLi Boutique最新系列中最具代表性《浪花低語》白紗，作為教堂證婚與婚宴進場禮服。（圖／記者林敬旻攝）

黃安若選穿 LinLi Boutique 最新代表作《浪花低語 Whisper of Waves》白紗隆重登場，這款作品歷時三個月、動員逾20位匠人手工製作，以三種立體手工花型搭配亮片布、珠鑽與機繡蕾絲堆疊出海浪般的立體視覺效果。搭配五尺長拖擺與九尺同花頭紗，為婚禮揭開夢幻序章。

隨後進入婚宴中段，黃安若換上紫藍煙霧色的《Lilac 紫丁香》，來自品牌花鏡系列，融合手工銀藍裸縫珠條與燒製花片罩層，尾端飾以立體花朵，細節滿滿。整體設計宛如置身花霧中的藝術畫作，充分展現新娘獨特的文藝氣質。送客時刻則由《深海之舞 Ocean》禮服作壓軸收尾，以純白烏干緞為基底，融合魚骨剪裁與手工縫製烏干紗花朵，呈現立體層次，搭配輕盈頭紗，在溫柔與純淨中為婚禮畫下詩意句點。