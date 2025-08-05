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美周記／別讓老態爬上臉！夏季最新抗老新作一次看

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記者曾怡嘉／台北報導

抗老要及早開始，一起來看看本周保養新鮮貨，讓你快速了解，挑對適合產品，讓視覺年齡至少減3歲。

#Dior

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲（右）迪奧逆時活氧眼霜，15ml，3,150元、（左）迪奧逆時活氧亮眼膠原筆，15ml，3,150元。

青春顏值更取決於雙眼的神采狀態，事實上，眼周肌膚是最早出現老化跡象的部位，接續出現的眉眼下垂、眼周紋路、暗沉、臥蠶不緊緻等問題，這些都已成為新世代難以隱藏的疲倦印記。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲膠原筆的冰鎮按摩頭設計使用起來很療癒。

迪奧逆時系列以經典活氧膠原調控科技為核心，搭載高效緊緻成分科技，推出逆時活氧亮眼膠原筆，採用仿生膠原蛋白，搭配獨家冰鎮按摩頭，一觸沁涼舒緩眼周疲態；迪奧逆時活氧眼霜，則幫助擊眼周暗沉、紋路問題，以活氧能量擊退眼周疲勞與暗沉。

#LANCOME

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美黑鑽奢燦超導活萃，23,000元。

蘭蔻最高階抗老系列推出全新黑鑽奢燦超導活萃，首創黑鑽金緻超導微囊科技，封存整株永生玫瑰的再生能量，搭載全系列最高濃度黑鑽逆齡重生極酵分子及永生修護極萃分子與撫紋超胜肽等成分，深入肌底精準激活肌膚，使用8周肌膚澎潤緊緻有感。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲超導按摩板只送不賣。

為提升保養功能，更特別設計黑鑽冷熱雕塑超導按摩板，採用精工鋅合金打造，V形雕塑設計可完美貼合臉部輪廓，促進微循環、淋巴代謝，將營養與氧氣導入肌底。

#GUERLAIN

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲皇家蜂王乳平衡油精華有4種容量可選擇。

2025年嬌蘭推出全新皇家蜂王乳平衡油精華，首次選用具有優秀修護功效的3種黑蜂蜂蜜，搭配品牌蜂王乳結合而生，是一款修護老化萬能單品，全新質地也比先前更輕盈好吸收。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳平衡油精華，75ml，7,150元。

為了滿足消費者需求，嬌蘭首次推出75ml大容量，除原有的50ml、30ml、以及官網限定的15ml外，全新75ml大容量小金瓶更以72折優惠價上市，粉絲們絕對別錯過這波。

關鍵字：

保養品, 抗老, 眼周肌膚, 新品, 嬌蘭

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