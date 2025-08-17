fb ig video ETtoday search mobile

2025七夕情人節香氛推薦！阿蒂仙、YSL必收款　打造專屬香味與愛的印記

>

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲七夕情人節香氛。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

情人節，是一年之中最適合用香氣表達愛意的日子。香氛的魔力，不僅能營造氛圍，更能將彼此的記憶牢牢鎖住。當那抹香氣再次出現時，甜蜜瞬間就會被喚醒。今年，不論是浪漫的七夕還是西洋情人節，五大高級香氛品牌紛紛推出令人心動的香水與限量禮遇，從甜美的橙花，到性感的墨香與黑蘭花，還有專為戀人打造的玫瑰與琥珀氣息，都是送給摯愛與自己的最好禮物。

1. 阿蒂仙之香 L’ARTISAN PARFUMEUR橙樹林故事馥郁版淡香精

橙樹林故事馥郁版是一場關於蛻變與成長的旅程，捕捉摩洛哥古城塔魯丹特的日暮景致，空氣中飄散著純淨橙花香氣。調香師Marie Salamagne以粉紅胡椒的清新辛辣揭開序幕，與盛放的橙花交織出閃耀明亮的氛圍；中段則是橙花在摩洛哥山谷的暖陽下，輕柔地覆蓋肌膚，溫暖而柔軟；尾韻雪松的木質調則讓香氣更加深邃悠長。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲阿蒂仙之香L’ARTISAN PARFUMEUR橙樹林故事馥郁版淡香精 前調：粉紅胡椒、中調：橙花、後調：雪松 100ml／7,600元。（圖／品牌提供）

這款香水屬於《La Collection 靈感啟源系列》之一，承襲品牌創始人Jean Laporte對自然的讚頌與大膽創意，彷彿將大自然最純淨的禮物封存於瓶中，適合喜愛優雅與陽光暖意的人。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

 ▲阿蒂仙之香L’ARTISAN PARFUMEUR橙樹林故事馥郁版淡香精 前調：粉紅胡椒／中調：橙花／後調：雪松 100ml／7,600元。（圖／品牌提供）

2. YSL 時尚訂製香水｜墨染繆思 / 鎏金工藝

以聖羅蘭先生劃時代的高級訂製服作品及其標誌性面料為發想，2025年YSLBEAUTY推出全新YSL時尚訂製香水全系列13款香調一次登場，包括嶄新玻璃瓶身設計、超精緻黑色標籤、高磅數黑色禮盒，通通靈感源自聖羅蘭經典服裝剪裁，皆是「由黑為底，以時尚為語彙」打造獨一無二的頂級奢華香氛；並且同步推出兩大重量級精品香調：YSL時尚訂製香水墨染繆思與YSL時尚訂製香水鎏金工藝，再次震撼香水迷。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲YSL時尚訂製香水全系列。（圖／品牌提供）

墨染繆思靈感來自聖羅蘭先生筆下的繆思女神，宛如詩篇般的香氣層次，前調由乳香油引領出冷冽墨香，中段鳶尾花柔霧質地交融皮革感，尾韻以波本香草與麝香收束，低調卻無法忽視。

鎏金工藝則像是一襲金色高訂晚禮服，以晚香玉、依蘭依蘭交織出馥郁白花香，琥珀與羊絨麝香溫暖包裹，如夜宴中閃耀的女主角。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲YSL 時尚訂製香水 墨染繆思 75ml／8,500元、125ml／11,500元。（圖／品牌提供）

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲YSL 時尚訂製香水 鎏金工藝 75ml／8,500元 、125ml／11,500元。（圖／品牌提供）

全系列13款香氛，瓶身設計延續YSL高訂美學，黑色瓶蓋與金色字體低調奢華，絕對是送給戀人或自己的高級香氛衣櫥。

3. TOM FORD 設計師系列經典黑蘭花極致深邃版

黑蘭花一直是TOM FORD香氛的靈魂，而極致深邃版更在經典之上提升濃郁層次。採用Ghost Accord Scentrek™技術，讓午夜綻放的幽靈蘭花與依蘭依蘭、黑松露、廣藿香、琥珀交織，營造神秘性感的氛圍。

瓶身沿用雕塑感線條與直紋凹槽設計，半透明黑色玻璃搭配金色吊牌細節，低調而奢華。這是專屬於夜晚、氣場全開的香氣，適合情人節的盛裝時刻。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲TOM FORD 設計師系列經典黑蘭花極致深邃版 50ml／6,850元、100ml／9,250元、250ml／26,000元；奢華版 48ml／13,700元。（圖／品牌提供）

4. Maison Francis Kurkdjian À la rose / Baccarat Rouge 540

玫瑰戀人篇｜À la rose 對香系列

溫柔、純淨的玫瑰香氣，彷彿擁抱著剛摘下的玫瑰花束。結合清新的果香與花香層次，適合溫柔浪漫、珍惜彼此的戀人。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲Maison Francis Kurkdjian À la rose 愛戀玫瑰、紳士玫瑰香水。（圖／品牌提供）

命定戀人篇｜Baccarat Rouge 540 水晶之燄

為法國水晶品牌Baccarat 250週年打造的經典之作，殷紅色瓶身靈感來自水晶與24K金粉的煉金工藝。木質琥珀香氣融合焦糖甜感與礦物質感，濃烈卻透明，是熱戀情侶的命定香氣。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄。左為水晶之燄香精70ml／9,700元；右為水晶之燄香精70ml／14,000元。（圖／品牌提供）

七夕限定刻字與滿額贈活動

8／1起至活動日，各專櫃消費滿10,000元且含35ml以上香水，即享刻字服務（台北微風信義、復興 SOGO、台中誠品生活480、台南新光三越西門店）

8／14－8／29七夕限定滿額贈：滿8,800元贈迷你香皂50g；滿12,000元贈Aqua古龍系列5ml（數量有限）

5. Maison Margiela Fragrances Replica香氛系列 無盡夏日淡香精

Maison Margiela Fragrances在2025夏季推出Replica香氛系列的全新年度力作「無盡夏日淡香精」，以義大利阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）的盛夏為靈感，重現地中海沿岸明亮、熱烈又充滿生命力的香氛記憶。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲Maison Margiela Fragrances Replica 無盡夏日淡香精 30ml／2,800元、100ml／5,600元。（圖／品牌提供）

盛夏的正午，阿瑪菲海岸線在熱浪中閃耀，檸檬果園的清甜香氣與海風吹拂的鹹味交織而來。這片色彩飽和、生命力奔放的風景，不僅是一場視覺饗宴，更是一種義式生活哲學——放慢腳步、擁抱當下。首席調香師Christophe Raynaud以氣泡香調（Spritz Accord）開場，靈感來自義大利傍晚的Aperitivo微醺時光，帶來沁涼而充滿節奏感的香氣氛圍。

2025七夕情人節香氛推薦：阿蒂仙、YSL、TOM FORD、MFK、Maison Margiela必收款＆限定活動！

▲Maison Margiela Fragrances Replica 無盡夏日淡香精 30ml／2,800元、100ml／5,600元。（圖／品牌提供）

前調是氣泡香調、苦橙、胡椒，像現剝橙皮的鮮活，瞬間喚醒感官。中調以伯爵茶、小荳蔻、肉豆蔻，將溫潤辛香與茶香交織，彷彿午後的輕鬆對話時光。

後調則用岩蘭草、柔絨木麝香、祕魯樹脂，留下日曬後肌膚的溫熱氣息與地中海沿岸的悠長韻味。

七夕情人節限定活動

今年七夕，Maison Margiela Fragrance以「Recall Your Love」為主題，將戀人間撥打電話的悸動回憶化為浪漫儀式。品牌推出限量復古轉盤造型手機支架、專屬貼紙與淡粉色禮盒包裝，邀請戀人以香氣傳遞愛意。

8／1－8／29 七夕滿額禮：滿3,000元贈限定貼紙＋限定紙袋；滿5,600元贈限定手機支架＋限定紙袋；滿6,900元再享限定禮盒包裝服務。

客製化服務：購買100ml香水可於店內訂製專屬香水布標與帆布袋，印上姓名、紀念日或愛的語句，並搭配回憶照片裝飾束口帆布袋，讓香氛成為專屬於兩人的愛情紀念品。

延伸閱讀
超商「1冷門飲品」突熱銷貨架塞整排　網友驚呼：有時還要用搶的
台灣情侶在日本做「這事」警察、居民怒了　她批：很丟臉
原始連結

關鍵字：

周刊王, 七夕, 香氛, YSL, 阿蒂仙之香, TOM FORD, Maison Margiela Fragrances

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

心機女三大星座！TOP 1傻白甜是偽裝　實際壞心又有手段 法國女生吃不胖有原因！6個法式優雅飲食與生活習慣公開 影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板 IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間 走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數 夏天必學「清爽綁髮」髮型推薦！快速上手馬尾、丸子頭牢固不怕掉 周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面