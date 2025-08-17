2025七夕情人節香氛推薦！阿蒂仙、YSL必收款　打造專屬香味與愛的印記

▲七夕情人節香氛。（圖／品牌提供）

情人節，是一年之中最適合用香氣表達愛意的日子。香氛的魔力，不僅能營造氛圍，更能將彼此的記憶牢牢鎖住。當那抹香氣再次出現時，甜蜜瞬間就會被喚醒。今年，不論是浪漫的七夕還是西洋情人節，五大高級香氛品牌紛紛推出令人心動的香水與限量禮遇，從甜美的橙花，到性感的墨香與黑蘭花，還有專為戀人打造的玫瑰與琥珀氣息，都是送給摯愛與自己的最好禮物。

1. 阿蒂仙之香 L’ARTISAN PARFUMEUR橙樹林故事馥郁版淡香精

橙樹林故事馥郁版是一場關於蛻變與成長的旅程，捕捉摩洛哥古城塔魯丹特的日暮景致，空氣中飄散著純淨橙花香氣。調香師Marie Salamagne以粉紅胡椒的清新辛辣揭開序幕，與盛放的橙花交織出閃耀明亮的氛圍；中段則是橙花在摩洛哥山谷的暖陽下，輕柔地覆蓋肌膚，溫暖而柔軟；尾韻雪松的木質調則讓香氣更加深邃悠長。

▲阿蒂仙之香L’ARTISAN PARFUMEUR橙樹林故事馥郁版淡香精 前調：粉紅胡椒、中調：橙花、後調：雪松 100ml／7,600元。（圖／品牌提供）



這款香水屬於《La Collection 靈感啟源系列》之一，承襲品牌創始人Jean Laporte對自然的讚頌與大膽創意，彷彿將大自然最純淨的禮物封存於瓶中，適合喜愛優雅與陽光暖意的人。

2. YSL 時尚訂製香水｜墨染繆思 / 鎏金工藝

以聖羅蘭先生劃時代的高級訂製服作品及其標誌性面料為發想，2025年YSLBEAUTY推出全新YSL時尚訂製香水全系列13款香調一次登場，包括嶄新玻璃瓶身設計、超精緻黑色標籤、高磅數黑色禮盒，通通靈感源自聖羅蘭經典服裝剪裁，皆是「由黑為底，以時尚為語彙」打造獨一無二的頂級奢華香氛；並且同步推出兩大重量級精品香調：YSL時尚訂製香水墨染繆思與YSL時尚訂製香水鎏金工藝，再次震撼香水迷。

▲YSL時尚訂製香水全系列。（圖／品牌提供）



墨染繆思靈感來自聖羅蘭先生筆下的繆思女神，宛如詩篇般的香氣層次，前調由乳香油引領出冷冽墨香，中段鳶尾花柔霧質地交融皮革感，尾韻以波本香草與麝香收束，低調卻無法忽視。

鎏金工藝則像是一襲金色高訂晚禮服，以晚香玉、依蘭依蘭交織出馥郁白花香，琥珀與羊絨麝香溫暖包裹，如夜宴中閃耀的女主角。

▲YSL 時尚訂製香水 墨染繆思 75ml／8,500元、125ml／11,500元。（圖／品牌提供）

▲YSL 時尚訂製香水 鎏金工藝 75ml／8,500元 、125ml／11,500元。（圖／品牌提供）

全系列13款香氛，瓶身設計延續YSL高訂美學，黑色瓶蓋與金色字體低調奢華，絕對是送給戀人或自己的高級香氛衣櫥。

3. TOM FORD 設計師系列經典黑蘭花極致深邃版

黑蘭花一直是TOM FORD香氛的靈魂，而極致深邃版更在經典之上提升濃郁層次。採用Ghost Accord Scentrek™技術，讓午夜綻放的幽靈蘭花與依蘭依蘭、黑松露、廣藿香、琥珀交織，營造神秘性感的氛圍。

瓶身沿用雕塑感線條與直紋凹槽設計，半透明黑色玻璃搭配金色吊牌細節，低調而奢華。這是專屬於夜晚、氣場全開的香氣，適合情人節的盛裝時刻。

▲TOM FORD 設計師系列經典黑蘭花極致深邃版 50ml／6,850元、100ml／9,250元、250ml／26,000元；奢華版 48ml／13,700元。（圖／品牌提供）

4. Maison Francis Kurkdjian À la rose / Baccarat Rouge 540

玫瑰戀人篇｜À la rose 對香系列

溫柔、純淨的玫瑰香氣，彷彿擁抱著剛摘下的玫瑰花束。結合清新的果香與花香層次，適合溫柔浪漫、珍惜彼此的戀人。

▲Maison Francis Kurkdjian À la rose 愛戀玫瑰、紳士玫瑰香水。（圖／品牌提供）



命定戀人篇｜Baccarat Rouge 540 水晶之燄

為法國水晶品牌Baccarat 250週年打造的經典之作，殷紅色瓶身靈感來自水晶與24K金粉的煉金工藝。木質琥珀香氣融合焦糖甜感與礦物質感，濃烈卻透明，是熱戀情侶的命定香氣。

▲Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄。左為水晶之燄香精70ml／9,700元；右為水晶之燄香精70ml／14,000元。（圖／品牌提供）



七夕限定刻字與滿額贈活動

8／1起至活動日，各專櫃消費滿10,000元且含35ml以上香水，即享刻字服務（台北微風信義、復興 SOGO、台中誠品生活480、台南新光三越西門店）

8／14－8／29七夕限定滿額贈：滿8,800元贈迷你香皂50g；滿12,000元贈Aqua古龍系列5ml（數量有限）

5. Maison Margiela Fragrances Replica香氛系列 無盡夏日淡香精

Maison Margiela Fragrances在2025夏季推出Replica香氛系列的全新年度力作「無盡夏日淡香精」，以義大利阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）的盛夏為靈感，重現地中海沿岸明亮、熱烈又充滿生命力的香氛記憶。

▲Maison Margiela Fragrances Replica 無盡夏日淡香精 30ml／2,800元、100ml／5,600元。（圖／品牌提供）



盛夏的正午，阿瑪菲海岸線在熱浪中閃耀，檸檬果園的清甜香氣與海風吹拂的鹹味交織而來。這片色彩飽和、生命力奔放的風景，不僅是一場視覺饗宴，更是一種義式生活哲學——放慢腳步、擁抱當下。首席調香師Christophe Raynaud以氣泡香調（Spritz Accord）開場，靈感來自義大利傍晚的Aperitivo微醺時光，帶來沁涼而充滿節奏感的香氣氛圍。

▲Maison Margiela Fragrances Replica 無盡夏日淡香精 30ml／2,800元、100ml／5,600元。（圖／品牌提供）



前調是氣泡香調、苦橙、胡椒，像現剝橙皮的鮮活，瞬間喚醒感官。中調以伯爵茶、小荳蔻、肉豆蔻，將溫潤辛香與茶香交織，彷彿午後的輕鬆對話時光。

後調則用岩蘭草、柔絨木麝香、祕魯樹脂，留下日曬後肌膚的溫熱氣息與地中海沿岸的悠長韻味。

七夕情人節限定活動

今年七夕，Maison Margiela Fragrance以「Recall Your Love」為主題，將戀人間撥打電話的悸動回憶化為浪漫儀式。品牌推出限量復古轉盤造型手機支架、專屬貼紙與淡粉色禮盒包裝，邀請戀人以香氣傳遞愛意。

8／1－8／29 七夕滿額禮：滿3,000元贈限定貼紙＋限定紙袋；滿5,600元贈限定手機支架＋限定紙袋；滿6,900元再享限定禮盒包裝服務。

客製化服務：購買100ml香水可於店內訂製專屬香水布標與帆布袋，印上姓名、紀念日或愛的語句，並搭配回憶照片裝飾束口帆布袋，讓香氛成為專屬於兩人的愛情紀念品。

