試開箱／彩妝棒打造one tone時髦妝容！質地軟糯、暈開超美2025必敗

記者李薇／台北報導、攝影

在唇彩引領時尚潮流多年之後，2025可謂是頰彩當道，尤其是服貼度高、自然感更強的霜狀腮紅，更是今年非常重要的單品，像是彩妝專業品牌MAKE UP FOR EVER、NARS都不約而同的發表新品，不只是一支可以當作眼影、頰彩，甚至還可以作為唇膏，超級方便的多用途，打造one tone妝容更有少女減齡的氛圍感。

MAKE UP FOR EVER即將在9月上市的藝術大師多功能玩色彩妝棒，在大陸、日韓搶先登場之後，立刻引發爆賣，看起來像是小蠟筆的設計，使用起來質感非常絲滑，而且極度顯色，一點點就可以輕鬆暈染雙頰，有別於粉狀的腮紅，具有淡淡光澤以及極佳的服貼度，製造出來的妝效真的非常自然，完全不會有卡粉、厚重的感覺。

超強大的質地難怪一在國外上市就廣受喜愛，在南韓銷售最佳的三款色號分別是#126、#228、#212，幾乎都以腮紅色為主，而日本更喜歡更喜歡此系列的修容色選，包括：#432、#102、#126都是熱賣前三名，但實際使用起來，個人認為腮紅款的潤度更高，可能也是不添加珠光的關係，使用起來服貼度更好。

同樣也是彩妝專業的NARS也在8月全新推出高調炫色眼頰棒，塗抹起來滑順的質地，在快速推開之後會轉化為乾粉狀，不用擔心霜狀質地會有黏膩的感覺，總共推出多達12個顏色，全部都是頰彩適用的顏色，當然最經典的#ORGASM CRAVE一定是必買推薦。

以整體色系來說，MAKE UP FOR EVER屬於喜歡玩色的彩妝玩家，部分會有較為鮮明的色選，而NARS更偏向溫柔、日常的色調，比較不容易失手，更適合每天使用，質地部分兩款都算是好暈染，塗抹起來也不會很硬，容易刮蹭掉底妝，絕對是今年必收的單品。