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《櫻桃琥珀》8青春金句：人是沒有選擇的，真正的選擇是看世界站不站在你這

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記者鮑璿安／綜合報導

由趙今麥與張凌赫領銜主演的《櫻桃琥珀》，改編自雲住同名小說，是一部集成長、青春與人生探索於一體的溫情劇作。故事背景設定在1990年代，圍繞林家與蔣家兩個家庭展開，一群青春期少年的情感萌芽與內心糾結交織著彼此的成長軌跡，也折射出對人生價值與自我定位的深層思索。以下的金句台詞，看看哪一句最有感觸？

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供）

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供，以下同）

1. 都要準備好才能做下一步是吧？不是數學題，你不可能準備好再去寫那個解字，反正我不這麼幹，我們家也不這麼幹。

2. 人沒有必要做到完美，因為根本不可能。

3. 你覺得我對你的愛，是需要你用優秀去賺取的，但是我告訴你，只要我決定愛你了，我就會一直愛你。

4. 命中註定是你的東西，會插了別人的隊來到你面前。

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供）

5. 是因為你帶著這份才華來到這個世上，而不是才華帶著你來的，我們不要被這個才華綁架了、榨乾了、耗盡了，而是應該好好地利用這份才華，讓自己大放異彩，你自己幸福那才不叫浪費，反之，浪費的就不是才華了，而是你的人生。

6. 櫻桃，你是一個可以讓別人感到幸福的人，這樣的人是不會有不好的結局的。

7. 人是沒有選擇的，真正的選擇，就是看世界站不站在你這邊。

8. 我知道，就算我再勇敢也長不出翅膀的。

關鍵字：

劇情, 青春, 愛情, 感動, 趙今麥, 張凌赫, 櫻桃琥珀

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