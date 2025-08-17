fb ig video ETtoday search mobile

金憓秀54歲驚人好比例網全看傻！韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」

>

這身材你敢信是54歲？韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」 驚人好比例網全看傻！

▲金憓秀修長筆直的美腿直接成為全場焦點。（圖／取自金憓秀IG，下同）

圖文／CTWANT

還記得韓劇《王后傘下》裡那位氣場超強的母后嗎？最近金憓秀再度與劇中「兒子」同框現身活動，一出場馬上引爆熱搜，白襯衫搭配高腰短褲、膝上長靴，修長筆直的美腿直接成為全場焦點！明明與對方年齡差了31歲，走在一起卻像姊弟，狀態好到讓人驚呼：「這真的是54歲的身材嗎？」

這身材你敢信是54歲？韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」 驚人好比例網全看傻！

這身材你敢信是54歲？韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」 驚人好比例網全看傻！

其實金憓秀本身並不熱愛運動，但她選擇以低負擔、高續航的方式維持體態，像是每天一有空就快走，不但能促進血液循環、加強下半身代謝，還能雕塑腿型、消耗卡路里，是她維持纖細腿部線條的關鍵；此外，她長期維持游泳和拳擊訓練，不僅強化核心、改善體態，對燃脂與肌肉線條雕塑也有明顯幫助。

這身材你敢信是54歲？韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」 驚人好比例網全看傻！

這身材你敢信是54歲？韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」 驚人好比例網全看傻！

飲食方面，她更是實行高自律飲食法：拒吃精緻澱粉與加工食品，三餐以原型蔬菜與蛋白質為主，減少身體發炎與脂肪囤積風險，讓肌膚與身材都保持穩定狀態。簡單來說，金憓秀的凍齡秘訣不是靠極端手段，而是靠日復一日的好習慣，才養出這副逆天美腿與緊緻體態。

這身材你敢信是54歲？韓國最強美魔女3招養出「逆天漫畫腿」 驚人好比例網全看傻！

54歲還能走出少女感氣場，這就是金憓秀的實力證明！真正的美，不只是外表，更是長年如一日的自我管理。

延伸閱讀
客家幣可以買黃金？他實測「多貼235元」入手小金豆　全台3地點曝光
昆凌父親節曬照辣秀事業線！她卡掉周杰倫　釣出本尊幽默回應吸3.2萬讚
原始連結

關鍵字：

周刊王, 金憓秀, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

法國女生吃不胖有原因！6個法式優雅飲食與生活習慣公開

法國女生吃不胖有原因！6個法式優雅飲食與生活習慣公開

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量 心機女三大星座！TOP 1傻白甜是偽裝　實際壞心又有手段 自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹 影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板 IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間 走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數 UNIQLO曬黑版Hello Kitty太萌！日本夏日限定客製化T恤＋托特包必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面