正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

從油膩臉變回精緻妝！棉花棒＋面紙按壓+保濕噴霧，正確補妝流程一次學會

▲簡單又聰明的補妝步驟。（圖／取自haemin_commune IG）

圖文／CTWANT

夏天或通勤時一出門就汗流浹背，原本早起精緻上的妝，不到中午就開始脫妝、卡粉、泛油光，整個人看起來又累又狼狽。但與其不斷往臉上「疊粉補妝」，讓毛孔越來越堵，還不如學會幾個簡單又聰明的補妝步驟，讓妝容回春不結塊、不卡粉。今天就來分享 出油、流汗後該如何補妝，讓你從土石流瞬間回到霧面精緻女神！

可用面紙輕壓，把「油＋汗」先吸掉

千萬別急著補妝！先用面紙輕壓T字、鼻翼、額頭等泛油處，不要來回擦拭，避免把底妝一起抹花，不要用太強的吸油面紙因為有些人皮膚太乾可能會更難補妝，也可以用一面是蜜粉、一面是吸油面紙的產品。這步驟是為了「把臉上髒污油份先帶走」，才能進行後續補妝，不然只會越補越髒。

從油膩臉變回精緻妝！棉花棒＋面紙按壓+保濕噴霧，正確補妝流程一次學會

▲補妝前先把臉上髒污油份先帶走。（圖／取自haemin小紅書，下同）

噴保濕噴霧 or 輕拍乳液，讓肌膚重新潤起來

出油後的肌膚其實處於「水油失衡」的狀態，可以適當用保濕噴霧補點水分，或者乾肌的人可以用少量輕盈的乳液用指腹輕拍上臉，幫助妝感平滑不卡粉，也能撫平乾燥浮粉區域（像是眼下、鼻翼周圍）。

從油膩臉變回精緻妝！棉花棒＋面紙按壓+保濕噴霧，正確補妝流程一次學會

鼻翼的部分用棉花棒修補

通常鼻翼是最容易脫妝的地方，彩妝師提到可以用棉花棒來調整，先把油膩感推開後再進行補妝，可以用指腹按壓少量防曬、然後沾取一點點粉底輕輕在這塊按壓均勻。

從油膩臉變回精緻妝！棉花棒＋面紙按壓+保濕噴霧，正確補妝流程一次學會

用乾淨的粉撲小範圍補強

一開始用粉撲的時候先將粉撲往下將脫妝清乾淨，接著在逆向往上，這樣會讓臉頰的卡粉小白點比較不明顯，後續再開始拍打。針對卡粉或斑駁處局部上遮瑕，像是鼻翼暗沉、痘印或脫妝嚴重的臉頰，可用乾淨的粉撲拍按壓，彩妝師提醒不可以推拉方式，一定要垂直點拍。

從油膩臉變回精緻妝！棉花棒＋面紙按壓+保濕噴霧，正確補妝流程一次學會

