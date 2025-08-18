fb ig video ETtoday search mobile

上班族最強早八生存術！3步驟「高級感通勤妝」美到連同事都羨慕

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲三個關鍵步驟用最少的時間完成質感妝容。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每天早上為了趕早八，還要畫出細緻妝容，對上班族來說根本是種修行！但其實只要掌握三個關鍵步驟，就能用最少的時間完成「看起來很會化妝」的質感妝容。這套被OL圈瘋傳的「高級感通勤妝」，不僅快速、實用，還能讓你在辦公室美得毫不費力，連同事都忍不住問：「你今天皮膚怎麼這麼好？」

STEP 1：打好底妝光感，自帶濾鏡般好膚質

要讓通勤妝快速又有質感，「光澤底妝」是整體妝容的第一印象關鍵。透出自然水光的肌膚，能瞬間讓人覺得你狀態極佳、不需多言就自帶氣場，與其重度遮瑕，不如用提亮與光影堆疊來修飾膚況，這樣妝感更輕盈、臉部輪廓也更立體，尤其早八上班趕時間，選對粉底就等於幫自己多睡10分鐘。

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲光澤底妝是整體妝容的第一印象關鍵。（圖／品牌提供）

推薦使用TOM FORD的立體光影奢華水光粉底液，靈感來自建築光影哲學，能精準調整臉部輪廓光影，打造散發迷人光采的完美膚感。結合曇花萃取、玻尿酸等植萃養膚成分，不只遮瑕修飾，更讓肌膚一整天維持水潤透亮；SPF50/PA++++高防護係數，就算通勤曝曬也不怕曬黑脫妝，早上畫一次就能撐完整天。

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲TOM FORD立體光影奢華水光粉底液／3,350元。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

STEP 2：眼頰同色系提氣色，3分鐘妝出好精神

想打造快速有感的高級妝容，「眼頰同色」也是重點技巧之一！選擇色調一致的眼影與腮紅，不僅能視覺上讓妝容更有整體感，還能有效節省時間、降低出錯機率，特別是對通勤族來說，一抹即完成的暈染感，遠比精緻複雜的漸層眼妝實用得多。

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲眼頰同色是打造快速有感的高級妝容的重點技巧之一。（圖／品牌提供）

NARS的高調炫色眼頰棒完全是為趕時間設計的神物！它可以一筆搞定腮紅＋眼影＋打亮，質地是霜轉粉的霧光柔焦感，還添加保養植萃，怎麼拍都保濕服貼不卡粉，從杏桃玫瑰到蜜桃香檳，每一色皆為亞洲膚色設計，低調但顯氣色，單擦就有朝氣感。放一支在化妝包裡，通勤補妝也能快狠準，一抹回神、立刻有好感。

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲NARS高調炫色眼影棒 全12色／1,350元。（圖／品牌提供）

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲當然你也可以進一步搭配炫色腮紅或是裸光幻閃亮采餅，為妝容精緻度加分，呈現更飽和的色彩層次與水光光澤感。（圖／品牌提供）

STEP 3：唇色穩住氣場，不搶戲卻超有質感

妝容最後一筆，「唇色」將決定整體質感的完成度。選擇不過於濃豔卻能提亮氣色的色系，不只讓你看起來更精神，也能默默傳遞出乾淨、有品味的職場印象，尤其在冷氣房久坐、長時間配戴口罩的上班族，更需要一款顯色又持久的潤澤型唇膏，讓開口說話的每一刻，都能維持好感與自信。

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲久坐上班族更需要一支顯色又持久的潤澤型唇膏。（圖／品牌提供）

PAUL&JOE秋季新登場的西洋菊高光持色唇膏，主打奶茶棕、莓果粉等法式茶系色調，像是#27太妃奶茶、#26橙花果茶，特別適合想要展現溫柔氣場的通勤女孩，再加上成分中還加入高效保水胺基酸油的高保濕配方，即使冷氣房或長時間配戴口罩也不乾裂，整天維持水潤好氣色，讓你說話也有風采。

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲PAUL&JOE西洋菊高光持色唇膏／960元。（圖／品牌提供）

OL最強早八生存術！「3步驟高級感妝容」美到連同事都羨慕

▲小編私心大推#28的紅棕色和#27的奶茶棕，不挑膚色顯白又時尚。（圖／品牌提供）

周刊王, 早八, 化妝, 高級感, 通勤妝, 妝容

