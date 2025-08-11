fb ig video ETtoday search mobile

可愛爆擊！精緻皮革小動物變香水　狗狗、兔子萌到想全包

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

療癒可愛的東西總是能一眼抓住目光，近期就有不少顏值很厲害的單品，讓人難以忽視他的魅力，不僅有聯名款式，也有獨創的設計，都非常值得收藏。

＃MCM 動物狂想曲香氛系列

MCM,I`M MEME,an everything,設計,聯名,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

MCM,I`M MEME,an everything,設計,聯名,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

MCM,I`M MEME,an everything,設計,聯名,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

MCM,I`M MEME,an everything,設計,聯名,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

源自於德國柏林的時尚精品MCM曾隨韓流熱潮風靡亞洲，其極具代表性的皮革背包，更是韓星人手一顆的時髦單品，自2021年更以背包造型推出首款香氛系列，廣受年輕族群喜愛；2025再度發表全新系列「動物狂想曲香氛」，延續品牌運用皮革製作出多種動物造型，此系列香水更以熊熊、大象、狗狗、兔子等6種不同設計，並攜手國際調香團隊dsm-firmenich，為每款淡香精設計出獨一無二的氣味，打造別具特色的個人魅力。

＃I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉（大耳狗限定版）

▲▼ 。（圖／品牌）

隨著各種IP爆紅，經典三麗鷗系列也重新被推上潮流尖端，這次與韓系品牌I'M MEME攜手，將熱賣單品我愛磨皮柔焦蜜粉，換上超萌的大耳狗公仔，淡雅寶寶藍包覆的蜜粉盒展現出柔軟輕盈的氛圍，細膩鬆粉搭配海綿上妝，更可以一秒柔焦毛孔，打造一整天清爽不泛油光的霧感美肌。

＃an everything 廣田硝子·氣味浪漫詩 生活擴香組

MCM,I`M MEME,an everything,設計,聯名,美妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

運用設計譜寫生活故事的潮流品牌an everything以探索台灣與日本精湛工藝，將具有歷史傳承的文化遺產，透過創意重新演繹，打造具有質感的日常，近期與東京知名百年品牌「廣田硝子」合作，打造出透明絕美的擴香液瓶，承裝台灣嗅覺藝術家P.Seven潘雨晴所創作的江戶紫香氛，更以療癒羊毛氈打造擴香球，小巧精緻別具特色與質感。

MCM, I’M MEME, an everything, 設計, 聯名, 美妝

