2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

一雙好看好走的芭蕾舞鞋是2025時髦精鞋櫃中的必備！ PUMA全新Speedcat Ballet系列帶來緞面與皮革款式，芭蕾系少女務必留意！

2025時尚圈的一大熱潮是薄底芭蕾舞鞋，不再一味追求厚底的存在感，反而開始欣賞貼地鞋型的輕盈與敏捷，PUMA全新Speedcat Ballet就是這股潮流的代表作在經典賽車芭蕾舞鞋的基礎上，延伸出皮革與緞面兩種版本，讓都市女性在力量與柔美之間自由切換！全皮革鞋面帶有細膩的微光澤感，輪廓修長俐落，貼合腳型卻不束縛，時髦的最佳選擇！黑色版本氣場全開，白色版本則在清新中透出溫度，它們都能輕鬆融入日常穿搭。

絲緞材質在光線下反射細膩光澤，帶著不張揚的浪漫氣息，完美詮釋了芭蕾舞鞋的氣質優雅，全黑色設計在穿搭中低調又不簡單，白色更是能夠細膩的突顯穿搭，這款賽車芭蕾舞鞋打造不同的浪漫風格。

PUMA Speedcat Ballet於8月6日優雅登場，皮革與緞面雙版本同步發售，即日起可於PUMA官網及全台指定門市查詢詳情，為你的鞋櫃添上一雙能在力量與優雅間自由切換的搭配單品！

