冷調木質控請收藏！沉穩又神秘8款雪松香水值得入手

不同於溫暖系檀香，雪松的香氣更清透、更乾淨，帶點像鉛筆木芯的微乾辛辣感，聞起來乾爽又帶有微微神秘距離感！

說到木質調香水，雪松絕對是木香控心中那位乾淨又神祕的靈魂人物。它不像檀香那麼溫潤奶香，也不是廣藿香那種濃郁厚重，雪松是乾爽、冷靜的，有種鉛筆木芯、陽光曬過木地板的安靜氣息。有時會讓人想到森林，有時像北歐極簡家居，更迷人的是，它自帶一種距離感，好像對誰都保持適度的克制與優雅。

調香師們常用雪松來當香水的骨架，它可以把氣味撐得穩、也能讓整支香清澈有層次。或許你聞到的那種「乾淨但不無聊」、「有存在感但不張揚」的味道就是雪松。雪松就像冷靜又可靠的靈魂人物，不會搶走焦點，卻能讓整體氛圍更完整，這次編輯精選8款以雪松為靈魂的木質香水，快來看看哪一款最對你的vibe吧！

▲雪松。（圖／Pexels）

LOEWE 雪松獨奏淡香水

就像在夏日大樹底下乘涼：空氣中有柑橘微甜、木質清涼，而且優雅。這款香水前調的雪松勾勒出乾淨又沉穩的底色，混合香橙葉與肉荳蔻的辛香，再加上濕石調的薰衣草，清爽中帶點冷冽與微甜的個性感，像陽光透過針葉林投下的斑駁光線。

中後調逐漸轉為柔滑木質與麝香的融合，龍涎香的深度底蘊讓香氣延展層次，整體感覺既自然又有都市洗練感！如果你喜歡乾淨清爽木質香、帶有微辛與淡淡甜意的人絕對不要錯過這款。

前調：雪松、香橙葉、肉荳蔻、薰衣草

中調：雪松、花香調

後調：麝香、龍涎香基調木

▲LOEWE 雪松獨奏淡香水，50ml／NT$4,030、100ml／NT$5,460。

ACQUA DI PARMA 藍色地中海陶爾米納雪松淡香水

這款香水像是義大利盛夏風景縮影！陽光照射在陶爾米納蜿蜒山城的白牆上，空氣中混著檸檬與綠植氣息，微風一吹，就是一整天好心情。前調是陽光感十足的柑橘與苦橙，清新爽朗；中調則由帶點藥香感的綠植與羅勒、薰衣草組成，這裡的薰衣草是熱情奔放、曬過太陽的義大利版；尾韻以雪松與岩蘭草收尾，帶出自然木質的乾淨與清透。

適合在夏天旅行，不論是穿著亞麻襯衫走在海岸邊，還是下午泡在陽台吹風讀書，這支香都能讓人心情飛起來，聞起來就像自己是個會曬太陽的自由靈魂。

前調：柑橘、苦橙葉與羅勒

中調：胡椒、薰衣草

後調：勞丹脂、香根草、雪松

▲ACQUA DI PARMA 藍色地中海陶爾米納雪松淡香水，75ml／NT$2,680。

BYREDO 北國之春淡香精

這支聞起來就像翻開一本剛買的筆記本，紙張的纖維味配上剛削好的鉛筆木屑香。前調的玫瑰很淡、很溫柔，像一抹晨光打進窗邊，接下來雪松的氣味乾爽、冷冷的、很安靜，像極了北歐風木作傢俱的質感。最後的麝香跟岩蘭草讓整體氣味柔和下來，不會太硬派，但又保有那種理性自持的調性。

如果你喜歡極簡穿搭、個性低調，但希望有個專屬自己的味道，這瓶超級適合你！上班噴它不會太搶戲，下班搭個灰西外去書店、咖啡廳也剛剛好，是那種越聞越上癮、會讓人默默記住的乾淨木質香。

前調：玫瑰

中調：雪松

後調：海地香根草、麝香

▲BYREDO 北國之春淡香精，50ml／NT$6,300、100ml／NT$9,170。



Diptyque 爵夢淡香精

靈感來自1960年代聖日耳曼區熱鬧又浪漫的爵士酒吧氛圍，Orphéon正是當年Diptyque創辦人最愛的小酒吧！空氣中混著gin酒、粉感與木質香。這款香水前調辛香微醺，中段茉莉與雪松交織出溫柔又清醒的氛圍，最後由溫潤的零陵香豆帶出沉穩尾韻。推薦給喜歡老電影、穿vintage西裝外套，或想在人群中低調閃爍的你。這隻香水它會靜靜的讓人回頭第二次，每一次噴上都像是進入一部復古黑白電影。

前調：杜松子

中調：雪松、茉莉

後調：零陵香豆

▲Diptyque 爵夢淡香精，75ml／NT$6,500。

Jo Malone London 檜木與雪松芳醇香水

Jo Malone這款香水聞起來就像走進一座靜謐的森林，空氣中瀰漫著清新的草本香氣，伴隨著檜木的溫潤與雪松的沉穩。整體氣息乾淨內斂，彷彿大地剛被雨水洗滌過後的清透呼吸，適合喜歡自然木質調、想在日常中尋得一絲寧靜感的人。

前調：清新草本

中調：檜木

後調：雪松

▲Jo Malone London 檜木與雪松芳醇香水，9ml／NT$1,150、50ml／NT$5,750、100ml／NT$7,950。

Maison Margiela 森林之魂淡香精

不像那種甜美可愛系，而是帶一點靈性氣息、安靜卻有存在感。就像進入深山小屋的第一口空氣：涼涼的、木頭香、讓人想安靜下來。空氣裡是乾燥木頭、濕泥土、還有一點點苔蘚的綠意味。這支香水主調是雪松，木質調乾爽清透不厚重，廣藿香則讓整體多了點濃郁感；再加上調香師特別創造的「神秘木香」整體聞起來就像陽光灑在參天巨木上的味道。後調的苔蘚跟濕潤泥土味會讓人不自覺深呼吸，有種被大自然療癒的感覺。

前調：雪松

中調：廣藿香

後調：苔蘚、濕潤泥土調

▲Maison Margiela 森林之魂淡香精，100ml／NT$7,600。

Chloé 北國雪松

Chloé這支香水以北國森林為靈感，雪松的木質基調貫穿整體，揉合柔和的花香與乾燥空氣中的那股冷意，帶來一種溫柔又堅定的感覺。它不是那種霸氣外放的木質香，而是低語式地靠近，讓人聯想到雪中漫步時的靜謐與安心，是一款適合冬季或獨處時使用的療癒系香氛。

前調：小荳蔻、苔蘚

中調：檀木、香根草

後調：雪松

▲Chloe 北國雪松，50ml／NT$3,950。

Miller Harris 雪松淡香精

就像是為冒險魂量身打造的香水，辛辣的前調像是旅程出發時的心跳感，粉紅胡椒與焚香一上來彷彿你正推開一扇通往未知森林的大門，空氣中混著樹皮、炭火與神秘感。

中段轉入一抹讓人意想不到的柔和，含羞草與蘭花跳出來調和氣氛，有點像童話裡忽然闖進的溫柔片段；而尾調才是這支的靈魂所在！乾性木質與喀什米爾木疊加雪松，營造出一種乾淨、乾爽、但又隱隱性感的氣味尾韻。麝香與琥珀則讓整支香氛更加貼膚、深刻、會讓人回味再三。

前調：粉紅胡椒、黑胡椒、焚香

中調：含羞草、蘭花

後調：雪松、乾性木質調、喀什米爾木、麝香、琥珀

▲Miller Harris 雪松淡香精，100ml／NT$8,000。



